Банки сэкономят на уведомлениях

Кредитные организации начали отказываться от СМС-оповещений из-за их дороговизны

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Банки начали устанавливать в мобильных банках рush-уведомления для клиентов, заменяя ими СМС-сообщения. К такому шагу их подтолкнуло постоянное повышение тарифов мобильных операторов

О росте расходов на СМС-уведомления (основной канал информирования клиентов об операциях) в связи с повышением тарифов несколькими мобильными операторами в последние полгода рассказали РБК участники банковского рынка. «С начала 2017 года свои тарифы на СМС-оповещения поднял Tele2, а с 1 июня поднимает «МегаФон» на 2–11%», — говорит директор по развитию бизнеса компании MFMSolutions (один из лидеров в сегменте услуг информирования для банков) Александр Беляков.

РБК опросил топ-50 банков о цене данных услуг. Информацию о повышении стоимости сервиса в указанный период подтвердили в Сбербанке, ЮниКредит Банке, банке «Ак Барс», Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), СМП Банке. Остальные кредитные организации не ответили на запрос.

«МегаФон» отказался от комментариев. Пресс-служба «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») ответила, что оператор не менял цены на базовые сервисы СМС-рассылок с начала 2017 года. Остальные операторы четверки не ответили РБК.

Одна из причин повышения тарифов — снижение доходов операторов на фоне перехода людей в бесплатные каналы общения (мессенджеры, которые заменяют сейчас как СМС, так и звонки), говорит Беляков.

После неоднократного повышения тарифов ежемесячные расходы банков на СМС-информирование в среднем увеличились на 30%, говорит директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

Важный канал коммуникации

Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. Так, согласно закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные же рассылки — на усмотрение банка. Ограничений закона по способу извещения клиента нет, банк определяет это в договоре с клиентом: это могут быть и СМС, и push-уведомления, говорит Виктор Носов, директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка.

Сколько СМС-сообщений отправляет банк, зависит от клиентской аудитории банка, отмечает Александр Беляков. Например, очень активен Тинькофф Банк, пользователи которого обслуживаются через интернет-банк и мобильный банк, говорит он.

По подсчетам Белякова, в среднем на обязательные операции, которые установлены законом, приходится около 30% уведомлений. На одного же клиента приходится около десяти СМС в месяц, учитывая и маркетинговые рассылки, отмечает эксперт.

В начале апреля 2017 года ФАС признала тарифы на услугу СМС-рассылки «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушающими закон «О защите конкуренции». Служба обязала компании изменить тарифную политику СМС-информирования.

Однако после решения ФАС операторы не поменяли свои тарифы, сообщили РБК в пресс-службах банка «Ак Барс» и Абсолют Банка. Операторы связи подали апелляцию на решение ФАС, а «МегаФон» и вовсе направил своим клиентам информацию о повышении тарифов по услугам СМС-уведомлений с 1 июня этого года, рассказывает Александр Беляков. Операторы не ответили на запрос РБК на эту тему.

Это вынуждает банки снижать свою зависимость от тарифной политики крупнейших сотовых операторов. Одна из главных альтернатив сейчас — установка рush-уведомлений.

Банки и рush-уведомления

Push-уведомления — это краткие всплывающие сообщения, которые появляются на экране мобильного телефона. Отправка таких сообщений кредитными организациями осуществляется при помощи мобильного банка. По оценкам MFMSolutions, в настоящее время мобильный банк есть у порядка 40% российских банковских клиентов. В целом же сейчас рush-оповещения рассылают порядка десяти российских банков, однако никто из них полностью от СМС не отказался, говорит Беляков.

Так, в декабре 2016 года Сбербанк сообщил на своем сайте о том, что он запускает push-уведомления для клиентов с Android. С тех пор число банков, использующих этот способ взаимодействия с клиентами, пополнился еще рядом кредитных институтов. Как показал опрос РБК, в их число вошли банк «Ак Барс», Ситибанк, Абсолют Банк, УБРиР. Внедрение рush-уведомлений планируют в ближайшем будущем Росбанк, СМП Банк, уточнили РБК представители банков.

Однако рush-сообщения нельзя считать в полной мере альтернативой СМС-сообщениям, так как они не гарантируют доставку сообщения, рассуждает Виктор Носов. «Поэтому полный переход на этот канал мы пока не рассматриваем», — говорит банкир.

Мессенджеры как источник дохода

Параллельно банки развивают и другие каналы коммуникации. Так, Ситибанк начал общаться с клиентами в мессенджере Viber, говорит руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина. «Однако стоит отметить, что внедрение новых каналов также обусловлено клиентскими предпочтениями. Мы идем в ногу с рынком и стремимся предоставлять клиентам удобные каналы», — говорит она.

Как говорит Беляков, услуга информирования является одним из источников дохода банков, который им не хочется терять. «Переход на рush позволяет в значительной мере снизить себестоимость уведомлений. Но данный переход — это не только техническая задача, тут очень важно обеспечить качественный и более удобный сервис, за который клиент согласится отдавать ту же годовую плату», — заключает Беляков.

Партнер Bain & Сompany Егор Григоренко уточнил, что использование альтернативных каналов в отдельных клиентских сегментах позволяет экономить до 50–60% общей стоимости обслуживания. «В ряде стран Европы, в частности в Голландии, Великобритании, СМС-информирование ушло в прошлое; там охват клиентских уведомлений через цифровые каналы составляет до 90%», — добавил он.