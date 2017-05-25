Трудящихся приучают к индивидуализму

Минфин и Центробанк доработали новую концепцию пенсионной системы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В распоряжении РБК оказалась последняя версия концепции индивидуального пенсионного капитала. Ряд вопросов, возникавших к предложенной властями с 2019 года пенсионной реформе, в ней урегулирован. Однако у рынка возникло немало новых претензий. Главная — законопроект не должен работать задним числом

Крупные участники пенсионного рынка на днях получили последнюю рабочую версию проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), подготовленную Минфином и Центробанком (есть у РБК). По мнению участников рынка, показателен сам факт появления последней версии проекта закона. «Это свидетельствует, что правительство от реформы отказываться не будет», — считает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Минфин направил концепцию проекта федерального закона об ИПК в правительство РФ на прошлой неделе, уточнил РБК представитель пресс-службы Министерства финансов.

Документ — проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части формирования пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала — ИПК — в системе негосударственного пенсионного обеспечения) — вызвал целый ряд вопросов у участников пенсионного рынка.

До 2015 года у россиян было две части пенсии: страховая — 16% и накопительная — 6%. С 2015 года население разделилось на два типа: «молчунов», оставивших свои средства в ПФР, у которых начала формироваться только страховая часть в размере 22%, и на принявших решение о будущем своей пенсии. У них 16% отчислений работодателя отчисляются в страховую часть, а 6% — в накопительную, которая инвестируется ВЭБом или НПФ. Индивидуальный пенсионный капитал — это новая часть пенсии россиян, которая будет введена, по плану Минфина и ЦБ, вместо страховой части. Потребность в реформировании возникла из-за продолжающейся уже не первый год заморозки накоплений. Значительных поступлений новых денег в систему нет, а массовые выплаты начнутся с 2022 года. Так, по оценке Минтруда, за период с 1 января 2022 года по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн человек. Согласно идее Минфина и ЦБ, работник будет копить на пенсию из своей зарплаты. Концепция предлагает массовое подключение граждан к системе и увеличение отчислений из зарплаты от 0 до 6% за шестилетний период. При этом гражданин может в п​ервый год со вступления в силу закона отказаться от участия в ИПК, после же у него будет право только установить комфортный уровень отчислений или же написать заявление на пятилетние «каникулы», которые можно брать несколько раз подряд. При этом работодатель продолжит отчислять из фонда оплаты труда в страховую часть 22%, если не будет введен налоговый маневр. Предполагается, что новая система начнет работать с 2019 года.

Спорные моменты

Прежде всего, в концепции уточняется, что состояние пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) для целей запуска системы ИПК фиксируется по результатам переходной кампании 2016 года. То есть деньги пересчитываются в баллы «задним числом», ведь закон еще не действует. У рынка положения, регулирующие ситуацию до вступления закона в силу, вызвали вопросы. «Закон не может регулировать ретроспективные действия, он должен быть направлен только на перспективу», — считает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Еще один момент, который рынок счел спорным, описан в следующей норме концепции. «Все заявления о переходах в рамках системы ОПС, которые были поданы, но не рассмотрены ПФР на момент вступления в силу законопроекта (заявления переходной кампании 2017 года, «срочные» заявления переходных кампаний предыдущих лет), будут рассмотрены как заявления граждан по выбору НПФ в пенсионном плане ИПК», — говорится в концепции.

Срочные заявления граждан о переходе — заявления, которые граждане пишут на несколько лет вперед, чтобы не потерять инвестдоход, который сгорает при переходе из одного фонда в другой чаще чем раз в пять лет. Таких заявлений, например, по итогам кампании 2016 года было полмиллиона, говорится на сайте ПФР. Их в год переходной кампании ПФР не рассматривает. Под заявлениями переходной кампании 2017 года, которые не рассмотрены ПФР, участники рынка понимают отказные заявления, например, по причине ошибок, сделанных при заполнении заявления на переход или подаче нескольких заявлений в течение года.

При этом фраза «будут рассмотрены как заявления граждан по выбору НПФ», по мнению участников рынка, означает блокировку перехода граждан из НПФ в ПФР. По мнению главы НПФ «Будущее» Николая Сидорова, подобное принятие решений за будущих пенсионеров «противоречит правам тех застрахованных лиц, которые сейчас рассчитывают попасть в систему ОПС».

Не только минусы

Впрочем, участники рынка видят в концепции и позитивные моменты.

Главное, что в целом она не противоречит анонсам, которые делали Минфин и ЦБ по поводу пенсионной реформы, отмечают эксперты. В частности, как и анонсировалось на недавнем юридическом форуме в Санкт-Петербурге, проект включает в себя подключение граждан к системе через трудовой договор.

Появились в концепции и несколько важных деталей, которые ранее не были конкретизированы и вызывали вопросы у участников рынка.

Одна такая деталь — льгота для работодателя. В концепции появился пункт о стимулировании участия в ИПК не только граждан, но и компаний. «Налоговая льгота» для работодателей будет выглядеть так: взносы работников до 6%, которые работодатель будет отчислять в ИПК, при определении базы по налогу на прибыль организаций будут приниматься к вычету в составе расходов на оплату труда с повышающим коэффициентом. В первые шесть лет отчислений на работника такой коэффициент составит 1,03, а в последующие периоды — 1,06.

Сама по себе идея налоговой льготы для работодателей позитивна для рынка. Впрочем, формат предложенного налогового стимулирования вряд ли заинтересует работодателей участвовать в ИПК, считает генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко. По его подсчетам, для предприятия, у которого ежегодно на фонд оплаты труда уходит в районе 1 млрд руб., налоговая льгота составит всего 180 тыс. руб. Такой учет только усложнит отчетность и расчеты для работодателя, а реальным стимулом, который будет заставлять работодателей уговаривать вступить работников в ИПК, не выступит, считает и менеджер отдела услуг в области управления персоналом PwC в России Юлия Титова.

Что касается налогового стимулирования граждан участвовать в ИПК, Минфин и ЦБ остановились на налоговом вычете до 6% от заработной платы в год. Глава НАПФ Константин Угрюмов считает, что граждане с низкими доходами могут не ощутить такой налоговой льготы. «Поэтому мы считаем, что должен быть включен механизм софинансирования со стороны государства», — говорит Угрюмов.

Новые вопросы

Породила концепция и новые вопросы у участников рынка. В частности, один из них связан с возможностью перевода негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в ИПК, говорит Николай Сидоров из НПФ «Будущее». В концепции говорится также, что гражданин может направить в ИПК пенсионные резервы, сформированные в его пользу по другим пенсионным схемам НПО.

«К личным средствам такой шаг применим, а вот к средствам компаний нет. Поскольку обычно компании используют программу софинансирования, такие шаги противоречат экономической природе отношений компаний и пенсионных фондов», — говорит Николай Сидоров. «Пенсионные резервы — это взносы работодателя и физлиц, у которых с Пенсионным фондом заключен договор. Инициатива является вмешательством в эти взаимоотношения», — соглашается с ним Евгений Якушев.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Среди прочих неясных моментов глава НАПФ Константин Угрюмов называет, в частности, вопрос о том, как будет решена проблема охвата фрилансеров, как в деталях будет работать схема вступления граждан в систему через трудовой договор. Представители крупных фондов рассказали, что они сейчас готовят вопросы к проекту, чтобы детально обсудить их с Минфином.

Противоречивые прогнозы

Прогнозы по популярности ИПК в том формате, в каком эта система описана в концепции, у рынка и регуляторов разошлись.

Если концепция реализуется в обсуждаемом формате, количество граждан, вовлеченных в систему ИПК, сократится, по оценке Дениса Рудоманенко, в 15–20 раз.

Однако, как говорит заместитель министра финансов Алексей Моисеев, «у нас сейчас в системе ОПС участвуют около 55% из тех, кто имеет на это право. Причем последние годы фонды активно привлекают клиентов. Поэтому я ожидаю, что число участников в ИПК будет около 50% от экономически активного населения». Ежегодно, по нашим подсчетам, поступления составят от 0,5 трлн до 1 трлн руб. ежегодно, когда реформа будет работать в полную силу, сообщил он РБК. По его словам, согласно международному опыту в зависимости от активности маркетинговых компаний к аналогичным пенсионным системам подключаются от 30 до 60% граждан.