Случится ли немецкое чудо. Интриги ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Сможет ли «Реал» превзойти свою лучшую серию без поражений в Лиге чемпионов, получится ли у аутсайдеров своих пар «Боруссии» и «Баварии» пройти в финал. Интриги ответных матчей полуфиналов — в материале «РБК Спорт»

Фото: Reuters

«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Дортмунд

Дата и время: 7 мая, 22:00

Место: «Парк-де-Пренс» (Париж)

«Боруссия» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов дома сенсационно победила французский ПСЖ со счетом 1:0. Дортмундская команда была аутсайдером турнира. «Боруссия» может в третий раз в истории выйти в финал: в 1997 году клуб выиграл решающий матч Лиги чемпионов, а в 2013-м проиграл.

Единственный мяч в первом полуфинале забил Никлас Фюллкруг, который стал первым игроком за 21 год, кто поучаствовал в трех мячах в одном розыгрыше. Кроме того, он стал лишь третьим игроком дортмундского клуба с 3+ голами и 3+ передачами за сезон ЛЧ.

ПСЖ никогда раньше не выигрывал двухматчевый полуфинал Лиги чемпионов, уступив на этом этапе пять из шести игр. Единственный раз, когда французский клуб доходил до финала турнира, был в 2020 году, тогда команда уступила «Баварии» (0:1).

Тренер парижского клуба Луис Энрике будет стараться пройти в финал турнира. Если ПСЖ обыграет «Лион» в финале Кубка Франции и победит в Лиге чемпионов, он станет вторым тренером в истории после Пепа Гвардиолы, выигравшим требл с двумя разными клубами.

В случае выхода в следующую стадию ПСЖ может стать первой командой, которая проиграла первый матч в четвертьфинале (уступила «Барселоне» 2:3) и полуфинале Лиги чемпионов, но все равно выйдет в финал.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На счету французского форварда восемь забитых мячей. Более того, он является лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 26 голами и семью передачами.

Команды встречались в нынешнем сезоне на групповом этапе, однако «Боруссии» не удалось выиграть ни одну из игр: в первом матче ПСЖ выиграл со счетом 2:0, а в ответной встрече команды сыграли вничью (1:1).

«Реал» Мадрид — «Бавария»

Дата и время: 8 мая, 22:00

Место: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид)

Мадридский «Реал» в первом полуфинале в гостях сыграл вничью с «Баварией». Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счетом 2:2. Противостояние «Реала» и «Баварии» — одно из самых значимых в истории Лиги чемпионов. Команды встречались 27 раз, из них 25 пришлись на стадии плей-офф турнира.

«Реал» не проигрывает в последних одиннадцати матчах Лиги чемпионов — семь побед и четыре ничьи, причем все они были в этом сезоне. У мадридского клуба есть возможность превзойти свою лучшую серию: в сезоне 2016/17 «Реал» не проигрывал на протяжении 11 матчей, именно в том сезоне они выиграли трофей турнира. В этом сезоне он может выиграть 15-й трофей ЛЧ в истории клуба.

Подопечные Карло Анчелотти подойдут к матчу с позитивным настроем после того, как на выходных досрочно стали обладателями 36-го трофея чемпионата Испании. Кроме того, экс-тренер «Баварии» (с 2016 по 2017 год) ни разу не проиграл своей бывшей команде в девяти предыдущих встречах: Анчелотти шесть раз обыграл мюнхенскую команду и три раза сыграл вничью.

В составе мадридского клуба самым результативным в Лиге чемпионов является Винисиус Жуниор. На счету бразильца пять забитых мячей и четыре передачи.

У немецкой команды, однако, были далеко не идеальные выходные: в Бундеслиге «Бавария» впервые за шесть лет проиграла «Штутгарту» (1:3). Поскольку «Байер» уже досрочно стал чемпионом Германии, «Баварии» необходимо выигрывать Лигу чемпионов, чтобы избежать первого сезона без трофеев с сезона 2011/12.

Лучшим игроком турнира по системе «гол + пас» является форвард «Баварии» Гарри Кейн, которому удалось забить восемь мячей и отдать три передачи. Более того, на данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Германии с результатом в 35 мячей.

Кроме того, Кейн сделал 11 голевых действий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, что является рекордом среди англичан. Он превзошел результат Дэвида Бекхэма (1998/99) и Стивена Джеррарда (2007/08), на счету которых было по 10 очков.