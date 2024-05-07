Защита обжаловала приговор «крабовому королю»

Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Защита «крабового короля» Олега Кана подала апелляционную жалобу на приговор по делу о заказном убийстве, об этом сообщили ТАСС в суде.

«Адвокат передал в суд апелляционную жалобу», — сообщил представитель Приморского краевого суда. В базе суда данных об этом пока нет.

Приморский краевой суд 26 апреля признал Кана виновным в организации убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Пхиденко, как и Кан, занимался ловлей краба.

Олег Кан — известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и другие морепродукты. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара поставки этой продукции за границу, и без того весьма маржинальные, стали приносить сверхприбыль.

Кан находится в международном розыске. В марте его адвокаты на заседании суда сообщили о смерти предпринимателя и попросили закрыть дело об организации убийства. В электронной базе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) открыто наследственное дело по факту смерти гражданина, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадали с данными бизнесмена. Из базы следовало, что Олег Кан умер 14 февраля 2023 года. Адвокат Олег Суханов в качестве подтверждения предоставил свидетельство из Великобритании.

Генпрокуратура назвала данные о смерти бизнесмена инсценировкой, поскольку в загсах таких сведений нет, а родственники Кана туда не обращались.

Кана в 2023 году также обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. Следователи полагают, что товар декларировали к поставке по одной цене, но де-факто тот отгружался по стоимости значительно выше заявленной.

В марте 2024 года суд взыскал с Кана и ряда других ответчиков 358,7 млрд руб. за ущерб «водным биологическим ресурсам». Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси общей стоимостью 21,8 млрд руб.