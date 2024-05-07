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Военная операция на Украине ,  
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Посол Китая в России призвал к восстановлению мира на Украине

Посол Китая Ханьхуэй: нужно предотвратить разрастание конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Чжан Ханьхуэя
Чжан Ханьхуэя (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Необходимо предотвратить разрастание конфликта на Украине и его выход из-под контроля, заявил «РИА Новости» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Китай всегда стоял «на стороне мира и диалога». Ханьхуэй добавил, что Пекин находится в контакте с Россией, Украиной и «международным сообществом» и «играет конструктивную роль» в урегулировании конфликта.

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В феврале 2023 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Среди них были — возобновление мирных переговоров, создание «благоприятных условий» для обменов, прекращение односторонних санкций и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях КНР полноценного плана, а его американский коллега Джо Байден назвал этот план «выгодным России». Москва положительно оценила инициативу Пекина.

Накануне, 6 марта 2024 года, председатель КНР Си Цзиньпин предложил властям Франции и Евросоюза вместе противостоять развитию конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров.

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Теги
Китай Украина Россия мирное урегулирование переговоры

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12+

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