Посол Китая Ханьхуэй: нужно предотвратить разрастание конфликта на Украине

Посол Китая в России призвал к восстановлению мира на Украине

Чжан Ханьхуэя (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Необходимо предотвратить разрастание конфликта на Украине и его выход из-под контроля, заявил «РИА Новости» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Китай всегда стоял «на стороне мира и диалога». Ханьхуэй добавил, что Пекин находится в контакте с Россией, Украиной и «международным сообществом» и «играет конструктивную роль» в урегулировании конфликта.

В феврале 2023 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Среди них были — возобновление мирных переговоров, создание «благоприятных условий» для обменов, прекращение односторонних санкций и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях КНР полноценного плана, а его американский коллега Джо Байден назвал этот план «выгодным России». Москва положительно оценила инициативу Пекина.

Накануне, 6 марта 2024 года, председатель КНР Си Цзиньпин предложил властям Франции и Евросоюза вместе противостоять развитию конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров.