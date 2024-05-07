Даванков предложил отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил главе МЧС России Александру Куренкову отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых мангалах. Его обращение есть в распоряжении «РБК Недвижимости».

Даванков счел необходимым объявить амнистию и освободить от наказания россиян, привлеченных к административной ответственности по чч. 1 и 2 ст. 20.4 КоАП, а также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам.

«Приготовление шашлыка на дачном участке является наиболее распространенным видом отдыха в теплое время года», — пояснил вице-спикер, ссылаясь на данные социологических опросов. По его информации, более 60% граждан в майские праздники планируют готовить шашлык, около 30% уедут на дачу или садовый участок.

Ст. 20.4 КоАП предусматривает до 15 тыс. руб. при использовании открытого огня и разведении костров в специальных несгораемых емкостях (например, в мангалах, жаровнях), если те расположены менее чем в 5 м от дома.

Даванков подчеркнул, что под открытым огнем понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые. По словам парламентария, сегодня чаще пользуются закрытыми мангалами, которые исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы.

В апреле в семи парках Москвы ввели систему платного бронирования беседок для шашлыков. Стоимость — 500 руб. за четыре часа. Так, в парке «Борисовские пруды» доступны 48 беседок от шести до 15 мест, в ландшафтном заказнике «Лианозовский» — две беседки по четыре места, в природно-историческом парке «Кусково» — 21 беседка на шесть мест каждая, в парке «Кузьминки-Люблино» — 11 беседок по шесть мест, в Серебряном Бору — четыре шестиместные беседки, а в парке «Москворецкий» — восемь беседок по шесть мест.