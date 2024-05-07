Созданный Пригожиным «Конкорд» решил продать фабрику-кухню в Ленобласти

Созданное в 2010 году предприятие в Янино купила RBE Group Андрея Шокина, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, после гибели Пригожина в прошлом году ей перешли контракты «Конкорда» на питание для структур Минобороны

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» решила продать имущество филиала «Северо-Запад» — комбинат питания в Янино под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания, актив могла выкупить RBE Group Андрея Шокина, которая, в частности, поставляет еду в поезда «Сапсан». Газета, ссылаясь на выписки из ЕГРН, пишет, что ООО РБЕ стало новым владельцем фабрики-кухни в 2024 году. В RBE Group сказали, что пока не готовы комментировать сделку.

Сейчас комбинат временно не работает, так как новый владелец уже готовится к ее перезапуску, сообщил собеседник издания.

Фабрика в Янино была запущена в 2010 году, на ее строительство ушло 1,7 млрд руб. Предприятие выпускало готовые блюда для коллективного и социального питания, его производственная мощность составляет 100 тыс. рационов готовой продукции в сутки. Структуры «Конкорда» обеспечивали питанием школы, детские сады, больницы и тюрьмы. Дочерние предприятия компании также заключали контракты на обеспечение питанием российской армии (по данным Forbes, сумма договоров «дочек» «Конкорда» на питание военнослужащих в 2013–2014 годах составила 92 млрд руб.).

В прошлом октябре «Коммерсантъ» писал, что контракты на питание для структур Минобороны перешли от «Конкорда» RBE Group. В конце года группа открыла производственно-логистический комплекс в Реутове площадью около 8,3 тыс. кв. м и мощностью производства 70 тыс. блюд в сутки. По данным газеты, ранее этой площадкой управлял «Конкорд». Сейчас, как пишет издание, у ГК осталось минимум одно предприятие по производству еды — центральный филиал ООО «Комбинат питания» в селе Кленово в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой продукции в сутки.

После гибели Пригожина в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года доверительным управляющим основанных им петербургских компаний стал сын бизнесмена Павел. В середине декабря управляющую компанию холдинга «Конкорд Групп» — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — возглавил предприниматель Владислав Писаренок, ранее работавший в петербургском детективном агентстве.