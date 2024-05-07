ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек

ОСК рассматривает продажу непрофильных активов для сокращения издержек — 12 лет компания генерировала убытки. Но даже при выходе на безубыточность и кратном росте производства она не сможет закрыть спрос на гражданские суда

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность продажи части активов до 2027 года для сокращения издержек, говорится в подготовленной менеджментом компании презентации (ее подлинность подтвердил источник РБК, близкий к Минпромторгу). В документе приводятся меры, которые могут быть включены в разрабатываемую стратегию развития корпорации до 2035 года (утвердить ее планируется в 2024 году).

Предлагается, в частности, ускорить продажу непрофильных активов, сократить «избыточные территории» и продать активы, не имеющие «перспектив долгосрочного развития». О каких верфях, предприятиях и земельных участках идет речь, в презентации не указано.

В банке ВТБ, который с осени 2023-го получил ОСК в управление, переадресовали все вопросы в корпорацию. Там, в свою очередь, от комментариев отказались.

Как еще планируют повышать эффективность

После передачи ОСК в управление глава банка Андрей Костин в интервью РБК в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

В презентации указано, что к 2027 году также предлагается окончательно отказаться от заключения убыточных или не обеспеченных договорными механизмами снятия рисков контрактов, укрупнить общества группы по профильности для снижения накладных расходов на управление, централизовать непроизводственные функции. Также предлагается в долгосрочной перспективе снизить административно-управленческие расходы по группе на 20%.

В 2023 году зафиксирована отрицательная рентабельность по чистой прибыли на уровне минус 11%. Средняя убыточность в 2011 — 2023 годах составила 17%.

«Глобальные цели, поставленные перед прежним руководством ОСК, фактически не были выполнены: убыточность и зависимость от внешнего финансирования преодолеть не удалось. Ситуация существенно ухудшилась в 2022–2023 годах, когда после введения санкций под ударом оказались крупные гражданские проекты, в первую очередь рыболовные суда, которые после замены оборудования и перепроектирования стали убыточными. При этом по части предприятий наблюдалась положительная динамика», — отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он добавил, что за последние два года существенно изменился запрос на военные корабли. Фокус в развитии военно-морского флота направлен на строительство безэкипажных надводных и подводных судов, которые теперь могут выполнять боевые задачи. «Ситуация принципиально изменилась, не очень понятно, как ОСК сможет удовлетворить запрос на создание серийной военной безэкипажной продукции», — отмечет аналитик.

Как работать с военными и гражданскими заказами

Для развития ОСК необходимо решить проблему финансирования гособоронзаказа, говорится в презентации. Одна из главных проблем при работе с госзаказчиками — отсутствие увязки периодичности и объемов финансирования военных заказов с технологическими этапами строительства. Для решения проблемы нужно прописать в контрактах такую увязку — приемку и оплату этапов по фиксированной цене.

Еще одна проблема — срыв поставок оборудования с длительным циклом производства (более полугода) смежниками. Авторы презентации предлагают отказаться от заключения контрактов при высоких рисках кооперации.

Ранее бывший президент корпорации Алексей Рахманов и топ-менеджеры верфей указывали на убыточность части заказов по линии гособоронзаказа из-за задержек при испытании и отработке новейших типов вооружений, которые создают не верфи, а заводы — производители такого оружия. В таких случаях сроки приемки техники сдвигались, Минобороны требовало компенсацию за их отклонение, а убытки зачастую ложились на заводы ОСК.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах ОСК требуется в разы нарастить объемы производства. В 2011–2022 годах заводы корпорации поставили заказчикам 201 судно. При этом потребность заказчиков в судах в 2024–2035 годах только согласно консолидированному (консервативному) плану заказов Минпромторга, составленному в марте 2023 года, составит 780 судов. Консолидированный план ведомства, составленный в декабре 2023 года, предполагает потребность уже на уровне 1,4 тыс. судов. А «оптимистичный прогноз», составленный с учетом «трендов и возможного изменения господдержки», насчитывает потребность уже на уровне 2,3 тыс. судов.

«Внутренний спрос на продукцию судостроения имеет потенциал кратного роста, связанный с реализацией стратегических задач «заказывающих» отраслей», — говорится в презентации.

При этом ОСК за счет организационных реформ сможет в 2024–2035 годах произвести только 350 судов, то есть не покроет потребности даже консервативного прогноза. При условии внедрения «нового технологического уклада» и господдержки на уровне стран — лидеров мирового судостроения корпорация покажет пятикратный рост производства и выйдет на 1 тыс. произведенных судов к концу 2035 года.

В пресс-службе Минпромторга сказали, что по итогам стратегической сессии правительства председатель правительства Михаил Мишустин дал поручения, которые должны быть выполнены до конца 2024 года. «В частности, до сентября должна быть актуализирована стратегия судостроительной отрасли во взаимосвязи со стратегией ОСК. Работа в настоящий момент ведется, поэтому любые презентационные материалы на данный момент не являются актуальными», — сказал представитель министерства.