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Палестино-израильский конфликт ,  
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Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание независимой Палестины

Макрон и Си Цзиньпин поддержали независимость Палестины в границах 1967 года
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эмманюэль Макрон (слева) и Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон (слева) и Си Цзиньпин (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказались за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Совместное заявление лидеров опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Главы двух государств призвали к возобновлению политического процесса <...>, к конкретной реализации «решения о двух государствах» с гарантиями, что Израиль и Палестина сосуществуют в мире и безопасности, <...> и к созданию жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года», — говорится в совместном заявлении по Ближнему Востоку по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.

Си Цзиньпин назвал суть решения палестино-израильского конфликта
Политика
Фото:Hatem Khaled / Reuters

Политики согласились, что это решение — единственный способ ответить на «законные ожидания» палестинского и израильского народов о прочном мире и безопасности.

В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне.

В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты, Синайский полуостров.

Си Цзиньпин и ранее выступал за создание независимого арабского государства в Палестине. Об этом он, в частности, написал в колонке для Le Figaro в преддверии визита во Францию.

«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», — заявил в статье председатель Китая.

Франция также поддерживает создание независимой Палестины. Такой же позиции придерживается Россия.

По состоянию на апрель 2024 года суверенитет Палестины признавали 140 из 192 государств — членов ООН.

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Теги
Персоны
Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон Палестина Китай Франция независимость
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

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