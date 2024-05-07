Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание независимой Палестины

Макрон и Си Цзиньпин поддержали независимость Палестины в границах 1967 года

Эмманюэль Макрон (слева) и Си Цзиньпин (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказались за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Совместное заявление лидеров опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Главы двух государств призвали к возобновлению политического процесса <...>, к конкретной реализации «решения о двух государствах» с гарантиями, что Израиль и Палестина сосуществуют в мире и безопасности, <...> и к созданию жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года», — говорится в совместном заявлении по Ближнему Востоку по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.

Политики согласились, что это решение — единственный способ ответить на «законные ожидания» палестинского и израильского народов о прочном мире и безопасности.

В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне. В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты, Синайский полуостров.

Си Цзиньпин и ранее выступал за создание независимого арабского государства в Палестине. Об этом он, в частности, написал в колонке для Le Figaro в преддверии визита во Францию.

«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», — заявил в статье председатель Китая.

Франция также поддерживает создание независимой Палестины. Такой же позиции придерживается Россия.

По состоянию на апрель 2024 года суверенитет Палестины признавали 140 из 192 государств — членов ООН.