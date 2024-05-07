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Военная операция на Украине ,  
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Си Цзиньпин отверг критику Запада за сотрудничество Китая с Россией

Си Цзиньпин резко отреагировал на критику Запада за сотрудничество с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Си Цзиньпин на встрече с Макроном призвал не использовать военные действия на Украине для того, чтобы «запятнать имидж Китая и разжечь новую холодную войну», подчеркнув, что не является участником конфликта
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Глава Китая Си Цзиньпин во время визита во Францию и переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном отверг критику в адрес Пекина за сотрудничество с Россией, сообщила The New York Times.

Во время совместной пресс-конференции с Макроном Си сказал: «Мы выступаем против того, чтобы этот кризис [военный конфликт России и Украины] использовали для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и разжечь новую холодную войну». Китайский лидер подчеркнул, что Пекин «не стоял у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником».

NYT пишет, что резкое замечание Си Цзиньпина было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо продолжения экономического сотрудничества с Россией и закупок «огромных объемов российской нефти и газа», оказывает Москве и военную помощь. В частности, полагают в Вашингтоне, страна передает России спутниковые снимки для военных целей, комплектующие для истребителей и прочие товары двойного назначения. Пекин не раз опровергал эти данные, подчеркивая, что не поставляет вооружения ни Москве, ни Киеву, а выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Российские власти также отрицают данные о военной поддержке со стороны Китая.

Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию»
Политика
Си Цзиньпин

Накануне в Елисейском дворце прошла трехсторонняя встреча Макрона, Си и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она призвала Китай использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец военным действиям на Украине, и отметила, что Си сыграл важную роль в «деэскалации безответственных ядерных угроз» Москвы. Конфликт России и Украины фон дер Ляйен назвала «экзистенциальной угрозой» для Европы, заявив, что он влияет и на отношения ЕС с Китаем.

Несмотря на слова Си, пишет NYT, атмосфера на их переговорах с Макроном была дружеской: китайский лидер отметил, что между Пекином и Парижем «нет ни геополитической напряженности, ни какого-либо фундаментального конфликта». Также оба лидера призвали к «олимпийскому перемирию» — прекращению боевых действий по всему миру на время летних Олимпийских игр во Франции. Стороны договорились заключить ряд соглашений между французскими и китайскими компаниями, Макрон призвал к увеличению китайских инвестиций во французский сектор аккумуляторов, транспортную инфраструктуру и зеленую энергетику.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон Китай Франция Украина Военная операция на Украине
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

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Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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