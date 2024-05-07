Си Цзиньпин отверг критику Запада за сотрудничество Китая с Россией

Си Цзиньпин на встрече с Макроном призвал не использовать военные действия на Украине для того, чтобы «запятнать имидж Китая и разжечь новую холодную войну», подчеркнув, что не является участником конфликта

Си Цзиньпин (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Глава Китая Си Цзиньпин во время визита во Францию и переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном отверг критику в адрес Пекина за сотрудничество с Россией, сообщила The New York Times.

Во время совместной пресс-конференции с Макроном Си сказал: «Мы выступаем против того, чтобы этот кризис [военный конфликт России и Украины] использовали для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и разжечь новую холодную войну». Китайский лидер подчеркнул, что Пекин «не стоял у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником».

NYT пишет, что резкое замечание Си Цзиньпина было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо продолжения экономического сотрудничества с Россией и закупок «огромных объемов российской нефти и газа», оказывает Москве и военную помощь. В частности, полагают в Вашингтоне, страна передает России спутниковые снимки для военных целей, комплектующие для истребителей и прочие товары двойного назначения. Пекин не раз опровергал эти данные, подчеркивая, что не поставляет вооружения ни Москве, ни Киеву, а выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Российские власти также отрицают данные о военной поддержке со стороны Китая.

Накануне в Елисейском дворце прошла трехсторонняя встреча Макрона, Си и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она призвала Китай использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец военным действиям на Украине, и отметила, что Си сыграл важную роль в «деэскалации безответственных ядерных угроз» Москвы. Конфликт России и Украины фон дер Ляйен назвала «экзистенциальной угрозой» для Европы, заявив, что он влияет и на отношения ЕС с Китаем.

Несмотря на слова Си, пишет NYT, атмосфера на их переговорах с Макроном была дружеской: китайский лидер отметил, что между Пекином и Парижем «нет ни геополитической напряженности, ни какого-либо фундаментального конфликта». Также оба лидера призвали к «олимпийскому перемирию» — прекращению боевых действий по всему миру на время летних Олимпийских игр во Франции. Стороны договорились заключить ряд соглашений между французскими и китайскими компаниями, Макрон призвал к увеличению китайских инвестиций во французский сектор аккумуляторов, транспортную инфраструктуру и зеленую энергетику.