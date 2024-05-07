Майский снегопад в Москве. Видео

Погода преподнесла жителям Москвы и Подмосковья сюрприз: утром 7 мая они могли наблюдать за окном снег. Как ранее объяснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столица и область оказались зажаты между циклоном и антициклоном, что стало причиной низкой температуры.

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