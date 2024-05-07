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Майский снегопад в Москве. Видео

В Москве и Московской области 7 мая выпал снег

Погода преподнесла жителям Москвы и Подмосковья сюрприз: утром 7 мая они могли наблюдать за окном снег. Как ранее объяснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столица и область оказались зажаты между циклоном и антициклоном, что стало причиной низкой температуры.

Майский снегопад в Москве. Видео
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Теги
Москва снег видео

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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