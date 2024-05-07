Хабиров уволил задержанного по делу о взятке главу минтранса Башкирии Клебанова

Башкирского министра уволили после задержания за взятку

Фото: Александр Клебанов / VK

Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, которого задержали по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Указ об увольнении Клебанова подписан 7 мая. Минтранс Башкирии тот возглавлял с декабря 2022 года.

В пресс-службе отметили, что решение об увольнении Клебанова было принято сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении.

С сайта минтранса Башкирии убрали сведения о Клебанове. Министром тот больше не значится, однако, согласно данным с портала, должности сохранили его заместители.

О задержании Клебанова утром 7 мая сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на источники. Экс-министру вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). За это предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Детали обвинения пока не раскрываются. «В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия», — уточнили в пресс-службе главы Башкирии.

Александр Клебанов родился в августе 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). До июля 2021 года занимал пост замминистра транспорта Пермского края.