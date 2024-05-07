«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Бостона». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков

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«Флорида Пантерз» дома проиграла «Бостону Брюинз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Морган Гики (33-я минута), Мэйсон Лорей (37-я), Брэндон Карло (40-я), Джастин Бразо (48-я) и Джейк Дебраск (57-я). У «Брюинз» отличился Мэттью Ткачук (32-я).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко остался без очков, на счету россиянина в текущем плей-офф 3 (1+2) очка.

Ткачук стал первым игроком в истории «Флориды» с шестиматчевой результативной серией с начала Кубка Стэнли. Он превзошел результаты Джейсона Вули (5 матчей в 1996 году), Александра Баркова (5, 2021-й) и Картера Вераге (5, 2024-й), который в матче с «Бостоном» впервые в текущем розыгрыше не набрал очков.

«Бостон» со старта плей-офф пропустил не более трех шайб в каждой из восьми игр. Этот случай стал третьим в истории клуба: ранее «Брюинз» пропускали три и менее шайбы на протяжении 12 игр в серии 1939 и 1999 годов. Также «Бостон» стал первой командой НХЛ с 2020 года с таким достижением, когда «Айлендерс» и «Монреаль» провели такие серии из 10 матчей.

Команды второй раз подряд встречаются в плей-офф. В 2023 году «Флорида» оказалась сильнее «Бостона» в четвертьфинале, уступая по ходу серии 1-3 и выиграв со счетом 4-3.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч противостояния пройдет 9 мая на площадке «Флориды».