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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израильские танки вошли в Рафах

Times of Israel: армия Израиля ЦАХАЛ ввела танки в Рафах
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Накануне ЦАХАЛ объявила, что наносит удары по объектам боевиков ХАМАС в Рафахе. Вскоре в городе заметили израильские танки. Тель-Авив заявил, что намерен продолжить операцию, хотя палестинская группировка согласилась на перемирие
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Танки армии обороны Израиля ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа утром 7 мая, сообщают Times of Israel и AP, ссылаясь на представителя палестинской службы безопасности и египетского чиновника. Бронетехника подошла на расстояние 200 м от пункта пересечения границы с Египтом.

Египетское телевидение показало видеокадры из района КПП, на них слышны стрельба, взрывы, грохот танков и гул вертолетов, пишет Times of Israel. Как сообщил подконтрольный движению ХАМАС канал Al Aqsa TV, израильские власти проинформировали Каир, что войска из Рафаха выведут по завершении операции.

В ЦАХАЛ эти данные не комментировали.

Израиль отказался не наступать на Рафах после решения ХАМАС по сделке
Политика
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Накануне вечером израильские военные сообщили, что наносят целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что военный кабинет страны не отказался от планов наступления на город, хотя палестинская группировка приняла предложение посредников из Катара и Египта о прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривает несколько этапов, как писал Al Araby Al Jadeed, и включает освобождение израильских заложников в обмен на выход палестинских заключенных из израильских тюрем.

Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников пишет, что условия ХАМАС не соответствуют тем, на которые согласился Тель-Авив. Израиль направит представителей в Каир для возобновления переговоров.

В Рафахе нашли убежище более 1 млн палестинцев. 6 мая ЦАХАЛ призвала жителей восточных районов эвакуироваться в «безопасную зону» к северу, возле города Хан-Юнис. Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Рафах сектор Газа ХАМАС танки бронетехника

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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