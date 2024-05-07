Военные заявили об уничтожении опорных пунктов ВСУ у Белгородской области
Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия государственной границы уничтожил опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) и личный состав в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. О каком районе идет речь, в ведомстве не уточнили.
Место, где находились украинские военные, выявила разведка с помощью беспилотника. «После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ», — заявили в Минобороны.
Экипаж танка уничтожил опорные пункты с личным составом несколькими выстрелами при корректировке разведчиками. Она осуществлялась с помощью дрона.
Украинские силы попытались оказать воздействие на беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако его оператор справился с управлением и смог довести корректировку до конца, добавили в оборонном ведомстве.
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