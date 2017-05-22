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Газета № 085 (2582) (2205) 19 мая, 16:13
Полина Звездина
«Ростех» вооружает инфекционистов
Структура госкорпорации займется выпуском препаратов для борьбы с ВИЧ

Фармацевтическое предприятие компании «Р-Фарм»

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»
Дочернее предприятие «Ростеха» нашло выход на рынок препаратов для борьбы с ВИЧ. Глава госкорпорации Сергей Чемезов еще в 2015 году просил у президента монополию на поставки этих лекарств. Теперь компания делает первый шаг в этом направлении

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — фармацевтическая Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») и группа компаний «Р-Фарм» будут совместно производить препараты для терапии пациентов с вирусом иммунодефицита человека, сообщили РБК в пресс-службе «Нацимбио». Выпуск первых лекарств запланирован на конец 2017 года. В компаниях отказались уточнить, о каких именно медикаментах идет речь.

Соглашение было подписано 19 мая генеральными директорами компаний Марьям Хубиевой и Василием Игнатьевым. Регистрационные удостоверения на выпускаемые препараты будут принадлежать «Нацимбио». Стороны отказались раскрывать условия сделки: неизвестны ни сумма, ни будет ли «Нацимбио» строить собственные предприятия по производству соответствующих препаратов. Сейчас у компании нет такого производства.

«Нацимбио» — монопольный поставщик вакцин и препаратов крови для государства. В результате этого партнерства «Нацимбио» может стать монополистом на рынке препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, предположил в разговоре с РБК генеральный директор аналитической компании QuintilesIMS Николай Демидов. В 2015 году генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов просил у президента Владимира Путина монополию на поставки лекарств от ВИЧ, напомнил эксперт. Свою инициативу Чемезов объяснял «необходимостью обеспечения суверенитета Российской Федерации в сфере производства лекарственных препаратов и импортозамещения в отечественной лекарственной отрасли».

В то время компания не производила необходимые медикаменты и не занималась их поставками. Экс-директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов замечал тогда, что «Ростех» будет выполнять роль дистрибьютора и организовывать конкурсы на поставку вместо государственных учреждений. Тем не менее премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу компании в 2015 году. Как рассказал РБК источник в некоммерческой организации, специализирующейся на помощи пациентам с ВИЧ, в 2016 году «Нацимбио» уже готовилась к тому, чтобы стать единственным поставщиком препаратов против ВИЧ.

На момент подготовки материала Министерство здравоохранения не ответило на вопрос, станет ли «Нацимбио» монопольным поставщиком препаратов против ВИЧ. Генеральный директор компании Марьям Хубиева в разговоре с РБК ранее отмечала, что компания готова стать единственным поставщиком, если государство примет такое решение.

«Р-Фарм» сохраняет лидерство в государственных закупках препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в течение нескольких лет, рассказал РБК руководитель отдела мониторинга медицинского сетевого издания ITPCru Алексей Михайлов. В 2017 году, по данным ITPCru, поставки таких медикаментов «Р-Фармом» государству составили 9,9 млрд руб. при общей сумме госзакупок 17 млрд руб. Другие крупные игроки рынка — «Фармстандарт» Виктора Харитонина (выпускал препарат «Арбидол») и «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. С «Фармстандартом» «Нацимбио» строит совместное предприятие по производству препаратов крови.

Согласно стратегии противодействия ВИЧ, утвержденной в октябре 2016 года, объемы закупок препаратов против ВИЧ должны существенно вырасти в ближайшие годы. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (отчет центра есть в распоряжении РБК), в 2016 году охват лечением пациентов с вирусом составлял 32,8% от общего количества, а к 2021 году он должен увеличиться почти в три раза и достигнуть 90%.

«Сегодня существует острая необходимость в увеличении доли доступных российских препаратов в общем объеме закупаемых лекарств для расширения охвата пациентов терапией», — следует из письменного заявления генерального директора «Нацимбио» Хубиева, которое поступило в редакцию РБК. По ее мнению, совместный проект с компанией «Р-Фарм» позволит без перебоев поставлять эффективные и доступные лекарства на рынок. О том, что «Нацимбио» ищет партнеров в этой области, Хубиева рассказывала РБК в октябре 2016 года.

 
Теги
лекарства, «Ростех», ВИЧ-инфицированные
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