Прокурор особого назначения

Кто в США будет вести дело о связях президента Дональда Трампа с Россией

Роберт Мюллер Фото: Zhang Jun / Xinhua / ZUMAPRESS

Назначение бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию связей Трампа с Россией снизит противоречия между Белым домом и конгрессом, а также ускорит расследование, утверждают эксперты

17 мая Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера, главу ФБР в 2001–2013 годах, специальным советником — спецпрокурором по расследованию дела о российских связях американского президента Дональда Трампа и его ближайшего окружения. Решение было принято заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном после серии событий, обостривших противостояние Белого дома и конгресса, в частности отставки​ главы ФБР Джеймса Коми и обвинений Трампа в том, что он передал России секретные данные.

Розенстайн, который прежде рекомендовал Трампу отправить Коми в отставку за превышение полномочий, после этого столкнулся с критикой со стороны конгрессменов-демократов и даже некоторых республиканцев, потребовавших внести ясность в планы относительно расследования связей президентского окружения с Россией, сообщает The New York Times. По мнению издания, назначение Мюллера, предшественника Коми в ФБР, должно подтвердить непредвзятость и независимость расследования. Несмотря на то что специальный прокурор будет находиться в подчинении Министерства юстиции, у него будет достаточно автономии и полномочий, чтобы самостоятельно возбуждать уголовные дела. При этом он не обязан отчитываться перед генеральным прокурором.

Дерзкая реакция

Трампа оповестили о назначении Мюллера уже после того, как Розенстайн подписал приказ. Президент отреагировал «спокойно, но дерзко», цитирует The New York Times источник в Белом доме. Президент США заявил, что Мюллер не сможет выявить каких-то новых фактов во время расследования. «Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем: нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством. С нетерпением жду, когда это дело завершится», — цитирует американского президента The Washington Post.

Учитывая разногласия вокруг отставки Коми, Мюллер должен будет выяснить, действительно ли Трамп препятствовал правосудию, отправив в отставку Коми, цитирует The New York Times Джули О'Салливан, бывшего федерального прокурора, которая теперь преподает в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. «Он не может проигнорировать это», — подчеркнула она.

Расследования фактов предполагаемого вмешательства России в президентские выборы потребовали в декабре 2016 года члены конгресса. После публикации доклада американских спецслужб 6 января 2017 года, в котором Россия и лично Владимир Путин обвинялись в попытках повлиять на американские выборы, палата представителей и сенат конгресса США начали расследование. ФБР с июля 2016 года вело свое расследование, но после отставки Коми появились слухи о том, что Трамп препятствует этому процессу.

Впервые о назначении спецпрокурора по делу о вмешательстве России в выборы в конгрессе заговорили в феврале 2017 года. Представители Демократической партии обвинили генерального прокурора США Джеффа Сешнса в том, что он не сможет обеспечить независимость расследования из-за близких связей с Трампом и предполагаемых контактов с Россией. Вскоре стало известно, что еще до своего назначения Сешнс несколько раз встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого Сешнс заявил о своем самоотводе по любым делам, связанным с предвыборной кампанией Трампа.

В истории США специального прокурора назначают всего во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году, когда генеральный прокурор Джанет Рено назначила Джона Дэнфорта, бывшего сенатора-республиканца от Миссури, чтобы расследовать осаду здания секты Branch Davidiands американской полицией и военными в 1993 году, в результате чего погибли 76 человек.

Спаситель ФБР

Назначение Роберта Мюллера было встречено положительно как республиканцами, так и демократами. У него незапятнанная репутация, пишет The New York Times. Бен Сасс, сенатор-республиканец от Небраски и член комитета сената по юридическим вопросам, отмечает, что «репутация, характер и добросовестность Мюллера» не вызывают сомнения ни у демократов, ни у республиканцев. Сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин считает, что, назначив специального прокурора, Розенстайн «предпринял очень важный шаг, чтобы восстановить репутацию Министерства юстиции и ФБР».

Мюллер возглавлял ФБР при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. У него очень хорошие отношения с Коми, которые установились еще в начале 2000-х, пишет The New York Times. Он стал единственным директором ФБР, десятилетний срок полномочий которого был продлен еще на два года. После терактов 11 сентября 2001 года Мюллер предотвратил разделение ФБР на две структуры и реформировал бюро, сделав из него ключевое ведомство по национальной безопасности, напоминает The New York Times. Престон Бертон, коллега Мюллера, работавший с ним в Федеральной прокуратуре США, назвал его «легендарным» и «неутомимым» профессионалом, который «является воплощением порядочности».

​Назначение Мюллера ​— шаг в правильном направлении, позволяющий разрешить противоречия между президентом США и истеблишментом и завершить расследование, считает Павел Шариков, научный сотрудник Института США и Канады РАН. «Мюллер ​— фигура очень интересная и, судя по всему, выбиралась долго и мучительно», — сказал он в интервью РБК.

Теперь «события будут развиваться еще более интересно», добавил Шариков, отметив, что попытка Министерства юстиции прийти к компромиссу с конгрессом может оказаться удачной, что очень важно в сложившейся атмосфере недоверия.