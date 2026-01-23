Ставшего чиновником олимпийского чемпиона Сапиева избил заместитель
Олимпийского чемпиона по боксу и руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана Серика Сапиева избил его заместитель, самбист Даурен Есимханов. Об этом сообщил портал Tengrinews.kz.
Конфликт произошел 21 января в Караганде на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы. Между госслужащими случилась словесная перепалка, переросшая в драку. Сапиев получил телесные повреждения.
По данным департамента полиции Карагандинской области, по факту побоев возбуждено уголовное дело.
Сапиев в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что соблюдает этику госслужащего и не ведется на провокации, а также «прекрасно оценивает свои силы и несет ответственность за все свои действия».
Сапиев является победителем Олимпиады 2012 года по боксу и двукратным чемпионом мира (2005, 2011).
Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, а также чемпион мира по джиу-джитсу.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»