Ставшего чиновником олимпийского чемпиона Сапиева избил заместитель

Между Сапиевым и его заместителем случилась словесная перепалка, которая переросла в драку. По факту побоев возбуждено уголовное дело

Серик Сапиев (Фото: Scott Heavey / Getty Images)

Олимпийского чемпиона по боксу и руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана Серика Сапиева избил его заместитель, самбист Даурен Есимханов. Об этом сообщил портал Tengrinews.kz.

Конфликт произошел 21 января в Караганде на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы. Между госслужащими случилась словесная перепалка, переросшая в драку. Сапиев получил телесные повреждения.

По данным департамента полиции Карагандинской области, по факту побоев возбуждено уголовное дело.

Сапиев в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что соблюдает этику госслужащего и не ведется на провокации, а также «прекрасно оценивает свои силы и несет ответственность за все свои действия».

Сапиев является победителем Олимпиады 2012 года по боксу и двукратным чемпионом мира (2005, 2011).

Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, а также чемпион мира по джиу-джитсу.