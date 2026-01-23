 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Ставшего чиновником олимпийского чемпиона Сапиева избил заместитель

Ставшего чиновником олимпийского чемпиона по боксу Сапиева избил заместитель
Между Сапиевым и его заместителем случилась словесная перепалка, которая переросла в драку. По факту побоев возбуждено уголовное дело
Серик Сапиев
Серик Сапиев (Фото: Scott Heavey / Getty Images)

Олимпийского чемпиона по боксу и руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана Серика Сапиева избил его заместитель, самбист Даурен Есимханов. Об этом сообщил портал Tengrinews.kz.

Конфликт произошел 21 января в Караганде на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы. Между госслужащими случилась словесная перепалка, переросшая в драку. Сапиев получил телесные повреждения.

По данным департамента полиции Карагандинской области, по факту побоев возбуждено уголовное дело.

Сапиев в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что соблюдает этику госслужащего и не ведется на провокации, а также «прекрасно оценивает свои силы и несет ответственность за все свои действия».

Сапиев является победителем Олимпиады 2012 года по боксу и двукратным чемпионом мира (2005, 2011).

Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

