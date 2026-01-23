В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу. Об этом сообщила RMF FM со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По данным собеседников радиостанции, Рэтклифф совершил визит «недавно», он встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем и министром внутренних дел, а также координатором спецслужб Томашем Симоняком.
«Тема переговоров остается конфиденциальной», — говорится в статье.
Польское информационное агентство (PAP) также сообщило о «тайном визите» Рэтклиффа. Агентство со ссылкой на источники в Минобороны уточнило, что встреча главы ЦРУ с Косиняком-Камышем состоялась «в начале недели».
Джон Рэтклифф занял пост директора ЦРУ в январе прошлого года — вскоре после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. В период предыдущего президентского срока Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки США.
