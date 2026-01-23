 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ

RMFFM: глава ЦРУ Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу
Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф (Фото: Al Drago / Getty Images)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу. Об этом сообщила RMF FM со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным собеседников радиостанции, Рэтклифф совершил визит «недавно», он встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем и министром внутренних дел, а также координатором спецслужб Томашем Симоняком.

«Тема переговоров остается конфиденциальной», — говорится в статье.

Польское информационное агентство (PAP) также сообщило о «тайном визите» Рэтклиффа. Агентство со ссылкой на источники в Минобороны уточнило, что встреча главы ЦРУ с Косиняком-Камышем состоялась «в начале недели».

Джон Рэтклифф занял пост директора ЦРУ в январе прошлого года — вскоре после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. В период предыдущего президентского срока Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки США.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ЦРУ Польша США спецслужбы визит
Материалы по теме
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник
Политика
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий
Политика
Politico узнало о попытках ЕС убедить Трампа отправить военных на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Цены на серебро впервые в истории превысили $100 за унцию Инвестиции, 18:51
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
Цены на новостройки обгонят инфляцию: прогноз на 2026 год. ВидеоПодписка на РБК, 18:47 
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55