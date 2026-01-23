FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку
США оказывают давление на ведущих иракских политиков, требуя сформировать правительство без участия поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По их словам, американские чиновники на встречах настаивали на представлении «заслуживающего доверия» плана быстрого разоружения этих формирований. В случае отказа Вашингтон пригрозил карательными мерами, включая экономические шаги. В частности, обсуждалось возможное ограничение поставок наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.
Газета отмечает, что напряженность в отношениях с Вашингтоном усилилась после избрания первым заместителем спикера парламента Аднана Файхана, бывшего члена шиитской проиранской военизированной группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк», действующей в Ираке и Сирии. В 2020 году Вашингтон признал эту группировку террористической.
Один из собеседников FT сказал, что США потребовали замены Файхана и приостановили контакты с политиками, поддержавшими его кандидатуру.
После выборов шиитские военизированные группировки усилили влияние, а альянс «Координационная структура», в который входят представители этих сил, возглавил процесс формирования правительства. Несмотря на формальную интеграцию в структуры безопасности, ополчения остаются влиятельными в стране.
