FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку

Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

США оказывают давление на ведущих иракских политиков, требуя сформировать правительство без участия поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, американские чиновники на встречах настаивали на представлении «заслуживающего доверия» плана быстрого разоружения этих формирований. В случае отказа Вашингтон пригрозил карательными мерами, включая экономические шаги. В частности, обсуждалось возможное ограничение поставок наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.

Газета отмечает, что напряженность в отношениях с Вашингтоном усилилась после избрания первым заместителем спикера парламента Аднана Файхана, бывшего члена шиитской проиранской военизированной группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк», действующей в Ираке и Сирии. В 2020 году Вашингтон признал эту группировку террористической.

Один из собеседников FT сказал, что США потребовали замены Файхана и приостановили контакты с политиками, поддержавшими его кандидатуру.

После выборов шиитские военизированные группировки усилили влияние, а альянс «Координационная структура», в который входят представители этих сил, возглавил процесс формирования правительства. Несмотря на формальную интеграцию в структуры безопасности, ополчения остаются влиятельными в стране.