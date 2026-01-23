 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мелони на саммите Евросоюза призвала лидеров стран сообщества «не воевать» с Трампом, чтобы не потерять все. Ранее Bloomberg писал, что итальянский премьер позиционирует себя посредником между Европой и Вашингтоном
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе 22 января призвала лидеров стран сообщества «не воевать» с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности вокруг Гренландии и избегать эскалации, сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

Мелони предупредила, что Европе есть что терять в случае эскалации конфликта с США и попросила коллег «не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого» лидера, пишет издание.

После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что лидеры усвоили на этой неделе урок: противостояние Трампу «твердым», но «неэскалационным» способом — эффективная стратегия, которую им следует продолжать, говорится в статье.

Большинство лидеров определили последние недели «как поворотный момент, и что Европе следует действовать быстро по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность защитить свои основные интересы», рассказал источник, присутствовавший на встрече. Никаких иллюзий относительно того, что кризис закончился, нет, добавил он.

Лидеры собрались на экстренный саммит после того, как Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины против восьми стран ЕС в ответ на их возражения против его намерений взять под контроль Гренландию. Впоследствии республиканец сообщил, что отказался от идеи пошлин после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, на которой стороны достигли соглашения по острову.

The Economist описал пять стадий принятия Европой разрыва с США
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Джорджа Мелони ранее назвала ошибочной угрозу Трампа ввести торговые пошлины в отношении европейских стран. По ее словам, она донесла до американского лидера свою позицию.

По данным Bloomberg, итальянский премьер позиционирует себя посредником между Европой и президентом Дональдом Трампом по вопросу Гренландии, считая, что США могли неправильно понять передвижение европейских войск на остров. Она подчеркнула, что США и Европа разделяют общие опасения по безопасности Арктики, а действия европейцев направлены не против США, а против других акторов, таких как Россия и Китай.

Еще в апреле 2025 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что Джорджия Мелони может способствовать диалогу между Евросоюзом и президентом Трампом. Мелони поддерживает тесные связи с администрацией Трампа и была единственным европейским лидером на церемонии его инаугурации в прошлом январе.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Валерия Доброва
Джорджа Мелони Дональд Трамп Евросоюз США пошлины
Джорджа Мелони
Дональд Трамп
