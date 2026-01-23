Reuters раскрыл «формулу Анкориджа» Путина и Трампа по Донбассу

По сведениям Reuters, «формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта. Кремль ранее не стал раскрывать содержание «формулы», пояснив, что не считает это целесообразным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса, из этого исходит Москва на ближайших переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Эта же «формула», как утверждает собеседник агентства, подразумевает заморозку нынешней линии фронта. Кремль ранее неоднократно исключал заморозку конфликта на Украине по такому сценарию.

Так называемая «формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года. Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались.

Помощник российского президента Юрий Ушаков после переговоров с делегацией США, прошедших накануне в Кремле, заявил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным. По итогам встречи стороны констатировали, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно, добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос отказался раскрыть содержание «формулы Анкориджа». Он отметил, что Кремль не считает это целесообразным: «Мы не хотим публично вдаваться в детали положений, которые обсуждаются. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Есть также другие нюансы».

В ноябре, когда появилась первая версия мирного плана по Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заключение этого соглашения может быть сорвано, если из него уберут договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.

Позже документ несколько раз менялся. Последняя версия — мирный план из 20 пунктов. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф говорил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%. По словам украинского президента Владимира Зеленского, нерешенным остается только территориальный вопрос. Он должен стать одной из тем трехсторонних переговоров России, Украины и США, которые 23 января должны начаться в ОАЭ, говорил украинский лидер.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского президента, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.