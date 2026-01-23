 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Reuters раскрыл «формулу Анкориджа» Путина и Трампа по Донбассу

Reuters: «формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По сведениям Reuters, «формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта. Кремль ранее не стал раскрывать содержание «формулы», пояснив, что не считает это целесообразным
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса, из этого исходит Москва на ближайших переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Эта же «формула», как утверждает собеседник агентства, подразумевает заморозку нынешней линии фронта. Кремль ранее неоднократно исключал заморозку конфликта на Украине по такому сценарию.

Так называемая «формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались.

США раскрыли состав делегации на переговорах с Россией и Украиной
Политика
Стив Виткофф и Джаред Кушнер

Помощник российского президента Юрий Ушаков после переговоров с делегацией США, прошедших накануне в Кремле, заявил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным. По итогам встречи стороны констатировали, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно, добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос отказался раскрыть содержание «формулы Анкориджа». Он отметил, что Кремль не считает это целесообразным: «Мы не хотим публично вдаваться в детали положений, которые обсуждаются. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Есть также другие нюансы».

В ноябре, когда появилась первая версия мирного плана по Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заключение этого соглашения может быть сорвано, если из него уберут договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.

Позже документ несколько раз менялся. Последняя версия — мирный план из 20 пунктов. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф говорил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%. По словам украинского президента Владимира Зеленского, нерешенным остается только территориальный вопрос. Он должен стать одной из тем трехсторонних переговоров России, Украины и США, которые 23 января должны начаться в ОАЭ, говорил украинский лидер.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского президента, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Анкоридж Аляска Донбасс США Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос о содержании «формулы Анкориджа»
Политика
Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа
Политика
Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55
Ставшего чиновником олимпийского чемпиона Сапиева избил заместитель Спорт, 17:55
Мой 2016-й: какими были визионеры десять лет назад Стиль, 17:55