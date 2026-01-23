 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В «Укрэнерго» заявили, что ситуация со светом «существенно усложнилась»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения — ситуация «существенно усложнилась», сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт. <...> Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений — уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом, и требуют остановки для ремонта», — говорится в сообщении.

Орбан заявил, что Украина попросила у ЕС $1,5 трлн
Политика
Виктор Орбан

В «Укрэнерго» попросили потребителей «с пониманием отнестись к ситуации» и потреблять электроэнергию «максимально рационально».

«Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть», — уточнили в компании.

16 января первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Одной из самых сложных он назвал ситуацию в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

19 января в стране анонсировались отключения света длительностью до 16 часов. Утром 23 января аварийные отключения электричества ввели в 11 регионах Украины, включая Киевскую область.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Украина Военная операция на Украине отключение электричества
