В «Укрэнерго» заявили, что ситуация со светом «существенно усложнилась»
В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения — ситуация «существенно усложнилась», сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
«Сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт. <...> Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений — уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом, и требуют остановки для ремонта», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» попросили потребителей «с пониманием отнестись к ситуации» и потреблять электроэнергию «максимально рационально».
«Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть», — уточнили в компании.
16 января первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Одной из самых сложных он назвал ситуацию в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
19 января в стране анонсировались отключения света длительностью до 16 часов. Утром 23 января аварийные отключения электричества ввели в 11 регионах Украины, включая Киевскую область.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»