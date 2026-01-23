 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Рособрнадзор: отмена ЕГЭ возможна при наличии проработанной альтернативы
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Отмена ЕГЭ возможна только при наличии подходящей замены, которой сейчас нет. Об этом «РИА Новости» заявили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Рособрнадзор неоднократно заявлял, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы ему, которой пока нет», — говорится в сообщении.

Так ведомство ответило на предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что ЕГЭ нужно начать последовательно отменять. Он также предложил заменить Болонскую систему образования, поскольку и она, и ЕГЭ, по мнению Толстого, — это «калька западного образования».

20 января Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов и баллы ЕГЭ, которые нужны для получения аттестата. Для этого выпускникам предстоит сдать русский язык и математику.

Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минимальная оценка по первому экзамену составляет 24 балла. Для поступления в вуз потребуется не менее 36 баллов. Нижний порог для математики — 27 баллов.

Также Рособрнадзор определил минимальные баллы по предметам по выбору. Так, иностранные языки нужно сдать не менее чем на 22 балла, историю и литературу — не менее чем на 32 балла. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов. 37 баллов — минимальный порог по географии. Информатику нужно сдать не менее чем на 40 баллов, а обществознание — не менее чем на 42 балла.

В Рособрнадзоре добавили, что эти баллы являются минимальными и не гарантируют поступления, поскольку вузы сами устанавливают конкретные проходные баллы. Как правило, пороговые результаты ЕГЭ, которые требуют вузы, значительно превышают утвержденный минимум, отметили в ведомстве.

Ксения Потрошилина
ЕГЭ экзамены Рособрнадзор
