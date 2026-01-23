Дептранс Москвы сообщил о закрытии движения на нескольких улицах
В Москве на нескольких улицах временно закрыто автомобильное движение, сообщает департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.
Движение временно закрыто:
- на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область;
- на МСД в районе Бусиновской эстакады по направлению в область;
- на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр;
- на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады;
- на Ленинградском шоссе по направлению в область.
Власти призвали москвичей быть внимательными при планировании маршрутов движения.
Накануне, 22 января, на фоне вечернего прибытия в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера департамент транспорта Москвы порекомендовал гражданам отказаться от поездок на автомобиле после 20:00 по местному времени.
Тогда движение транспорта было перекрыто на нескольких улицах в центре города.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»