Дептранс Москвы сообщил о закрытии движения на нескольких улицах

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Москве на нескольких улицах временно закрыто автомобильное движение, сообщает департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

Движение временно закрыто:

  • на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область;
  • на МСД в районе Бусиновской эстакады по направлению в область;
  • на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр;
  • на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады;
  • на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Власти призвали москвичей быть внимательными при планировании маршрутов движения.

На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто
Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Накануне, 22 января, на фоне вечернего прибытия в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера департамент транспорта Москвы порекомендовал гражданам отказаться от поездок на автомобиле после 20:00 по местному времени.

Тогда движение транспорта было перекрыто на нескольких улицах в центре города.

