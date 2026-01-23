 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика

Где и с участием каких стран встречались делегации России и Украины
Мирный план по Украине
Переговоры России и Украины
Инфографика РБК
Россия, Украина и США впервые с начала военной операции проведут трехсторонние переговоры. Делегации встретятся в Абу-Даби. Где ранее проходили встречи представителей России и Украины и кто выступал посредником — в инфографике РБК
23 января в Абу-Даби состоятся переговоры делегаций России, Украины и США. Эта встреча станет первой в трехстороннем составе с участием Соединенных Штатов.

География переговоров между Россией и Украиной

Первые очные переговоры делегаций России и Украины прошли в Белоруссии в конце февраля — начале марта 2022 года: 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще. 10 марта главы МИД двух стран, Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба (покинул пост в 2024-м), встретились на полях дипломатического форума в Анталье. Во встрече также принял участие тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Делегации России и Украины продолжили диалог 29 марта 2022 года в Стамбуле.

После этой встречи последовал почти трехлетний перерыв в прямых контактах. Переговоры возобновились весной 2025 года и продолжились летом, когда Россия и Украина провели три раунда встреч в Стамбуле.

Теги
София Шошина, Мария Лозовая
Украина Россия США переговоры ОАЭ
