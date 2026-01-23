 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Politico раскрыло детали «плана процветания» для Киева на $800 млрд

Мирный план по Украине
Военная операция на Украине
В плане США позиционируются не как донор, а как стратегический экономический партнер, инвестор и «якорь доверия» для восстановления Украины, утверждает Politico
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

США и ЕС рассчитывают привлечь $800 млрд государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины после прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на 18-страничный документ.

В нем изложен десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и ускоренный путь к членству в ЕС. По словам трех чиновников и дипломатов ЕС, Еврокомиссия разослала его столицам стран ЕС в преддверии саммита лидеров, который прошел 22 января.

Как следует из документа, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя оперативный план на 100 дней. «План процветания», как его называет Politico, входит в американский мирный план, состоящий из 20 пунктов.

США раскрыли состав делегации на переговорах с Россией и Украиной
Политика
Стив Виткофф и Джаред Кушнер

По мнению крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, которая консультирует стороны по плану восстановления Киева, союзникам Украины будет сложно привлечь внешние инвестиции, если конфликт затянется.

«Подумайте об этом. Если вы пенсионный фонд, вы несете фидуциарную ответственность перед своими клиентами, своими пенсионерами. Инвестировать в зону боевых действий практически невозможно», — отметил вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Я думаю, что это должно быть поэтапно, и на это потребуется некоторое время», — добавил он.

План процветания является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать между Киевом и Москвой.

Постконфликтное восстановление Украины — один из ключевых вопросов, которые Киев обсуждает с партнерами в рамках урегулирования. В плане из 20 пунктов сказано, что для этого Киев планирует привлечь $800 млрд. По словам Зеленского, обсуждается создание пяти фондов — в их числе американо-украинский фонд восстановления Украины, суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины, а также фонд человеческого капитала и помощи в возвращении в страну беженцев.

В этом контексте Киев требует изъятия и передачи ему замороженных в Европе российских активов в объеме примерно $300 млрд. В мае 2025 года Евросоюз сообщил, что перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. 29 декабря Зеленский заявил, что репарационные кредиты — вопрос, с европейцами решенный. «Первые 100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства», — написал он в телеграм-канале.

В документе США позиционируются не как донор, а как стратегический экономический партнер, инвестор и «якорь доверия» для восстановления Украины. В нем предполагается прямое участие американских компаний, Соединенные Штаты выступают как «мобилизатор частного капитала».

В течение следующих десяти лет Евросоюз, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обязуются потратить на эти цели $500 млрд государственного и частного капитала, говорится в документе.

В рамках будущего семилетнего бюджета, начиная с 2028 года, ЕК намерена выделить Киеву еще €100 млрд в виде бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий. Ожидается, что это позволит привлечь на Украину €207 млрд инвестиций.

США пообещали мобилизовать капитал через специальный американо-украинский инвестиционный фонд, но конкретная сумма не называется. Вашингтон намерен инвестировать в критически важные полезные ископаемые, инфраструктурные, энергетические и технологические проекты в стране, следует из документа.

В конце декабря американский президент Дональд Трамп утверждал, что Россия будет помогать в восстановлении Украины. «Она хочет успеха Украине. Россия готова поставлять энергию Украине по данным низким ценам», — говорил он.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что часть замороженных в США российских активов «можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий», после заключения мирного договора с Украиной. По его словам, Москва обсуждает это с Вашингтоном.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
конфликт на Украине восстановление ЕС США
