МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ

В МОК отметили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности на предстоящих Играх

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года в Италии будут обеспечены строгими мерами безопасности, как и атлеты из всех остальных стран. Об этом Odds.ru сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Для всех делегаций и нейтральных спортсменов на зимних Олимпийских играх приняты соответствующие меры безопасности. Как всегда, ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. <...> МОК полностью доверяет итальянским властям», — заявили в МОК.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил, что в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов.

В данный момент допуск на Игры получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.