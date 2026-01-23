 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ

МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
В МОК отметили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности на предстоящих Играх
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года в Италии будут обеспечены строгими мерами безопасности, как и атлеты из всех остальных стран. Об этом Odds.ru сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Для всех делегаций и нейтральных спортсменов на зимних Олимпийских играх приняты соответствующие меры безопасности. Как всегда, ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. <...> МОК полностью доверяет итальянским властям», — заявили в МОК.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил, что в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов.

В данный момент допуск на Игры получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Иван Витченко
Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК)
