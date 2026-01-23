 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дочь Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире

Дочь Денниса Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире
Ее новый трехлетний контракт с клубом «Вашингтон Спирит» оценивается примерно в $2 млн в год с учетом бонусов
Тринити Родман
Тринити Родман (Фото: Kristy Sparow / Getty Images)

Американская нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана, подписала рекордный контракт, который делает ее самой высокооплачиваемой футболисткой в мире. Об этом сообщает ESPN.

23-летняя футболистка сборной продлила соглашение с «Вашингтоном» из Национальной женской футбольной лиги (NWSL) на три года, до 2028-го. По данным источников ESPN, ее годовой доход с учетом бонусов составит около $2 млн. По словам ее агента Майка Сенковски из Upper 90 Sports Group, она станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и самой высокооплачиваемой женщиной-игроком в мире.

«Я думаю, что сейчас это монументальный момент, который изменит правила игры. Я даже не могу описать словами, что я чувствую», — прокомментировала Родман подписание контракта.

Несмотря на рекордный для женского футбола контракт, разрыв с заработками топ-игроков мужчин остается огромным. По данным Capology, годовой доход португальского нападающего «Ан-Насра» Криштиану Роналду после уплаты налогов составляет $286 млн.

Путь игрока у Родман начался в 2021 году, когда она была выбрана клубом «Вашингтон Спирит» под вторым номером на драфте NWSL в возрасте 18 лет, что сделало ее на тот момент самой молодой участницей драфта в истории NWSL. В сборной США она дебютировала в феврале 2022 года.

Родман в 2022 году, в возрасте 20 лет, стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории США, подписав четырехлетнее соглашение с «Вашингтон Спирит» на сумму $1,1 млн с зарплатой $281 тыс. в год.

В 2023 году Родман установила рекорд Национальной женской футбольной лиги США: она забила 13 голов и сделала десять ассистов, став самой молодой футболисткой, оформившей 10+10.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Деннис Родман сборная США по футболу
