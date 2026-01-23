Почему Трамп пошел на сделку по Гренландии вместо оккупации В Давосе достигнута предварительная договоренность о расширении военного присутствия США на острове

Президент США Дональд Трамп исключил силовой захват острова и согласовал сделку о его судьбе с генсеком НАТО Марком Рютте. Каковы ее условия и как о ней думают в Европе, разбирался РБК

Фото: Marko Djurica / Reuters

Что известно о договоренностях между США и НАТО

22 января президент США Дональд Трамп поделился деталями рамочного соглашения относительно Гренландии, согласованного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы получаем все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп в интервью Fox News. Но не исключил, что в дальнейшем США все же смогут приобрести остров.

Белый дом настаивал на необходимости вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов, не исключая применения военной силы для достижения этой цели. Сам Трамп пояснял, что право собственности на остров откроет перед США такие возможности, которые «невозможно получить, просто подписав документ».

Однако в конечном итоге Трампа, видимо, удовлетворил «полный военный доступ» к острову. Рамочное соглашение, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», первое испытание которой назначено на 2028 год. «Это очень важная часть [соглашения], потому что все пролетает над Гренландией. Если плохие парни начнут выпускать по нам ракеты, все они полетят через Гренландию. А мы их собьем, — объяснил Трамп. — Система практически безотказна — это поразительно. Знаете, Рональд Рейган выдвинул эту идею давно, но в то время у нас не было нужных технологий».

Ведением переговоров об американском присутствии на острове займутся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф, сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Как выяснило агентство Bloomberg, конечной целью США является пересмотр действующего с 1951 года Соглашения о защите Гренландии. Американская сторона рассчитывает добиться полной отмены любых ограничений на свое военное присутствие на острове. «В значительной степени это старое вино в новой бутылке», — описал Politico предполагаемую сделку Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и Европы.

В 1941 году, когда Дания была оккупирована Германией, администрация Теодора Рузвельта заключила с послом королевства в Вашингтоне Хенриком Кауфманном соглашение, дававшее США право размещать военные базы, аэродромы и порты в Гренландии для защиты от возможного немецкого вторжения. В 1951 году ему на замену пришел договор, который разрешил США сохранить уже имеющиеся базы и строить новые как часть системы коллективной обороны НАТО, а также закреплял за Вашингтоном практически безграничный контроль над специально созданными «оборонными районами» на острове. Для США остров имеет стратегическое значение: в годы Второй мировой американские военные базы в Гренландии сыграли существенную роль в сдерживании стран Оси, а в годы холодной войны — Советского Союза. Сейчас США значительно сократили свое присутствие на острове — с 10 тыс. солдат на 17 объектах всего до 200 на военно-космической базе Питуффик.

Еще одним важным элементом будущей сделки станет распределение прав на добычу ископаемых на острове. «Мы хотим участвовать в распределении богатств этих прекрасных земель, с их многочисленными минералами и ресурсами, которые, по сути, находятся под нашей защитой», — заявил Вэнс в интервью Newsmax.

В интервью CNBC Трамп уточнил, что европейские страны также будут «вовлечены» в добычу ископаемых ресурсов в Гренландии, но не уточнил, как именно. Согласно Politico, стороны обсуждают создание надзорного органа, который контролировал бы предоставление прав на разведку месторождений, чтобы не допустить, чтобы сторонняя крупная держава, например Китай или Россия, выиграла «гонку за ресурсы Гренландии». Однако пока это скорее благие пожелания, чем твердые обязательства, отмечают собеседники издания.

Несмотря на энтузиазм членов американской администрации, министр энергетики Крис Райт скептически оценил возможные масштабы добычных проектов в Гренландии, сославшись, в частности, на экстремальный климат. Старший аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Дэвид Райли отмечает, что освоение месторождений также осложняется отсутствием инфраструктуры, дефицитом квалифицированной рабочей силы и необходимостью колоссальных капиталовложений.

Гренландия — крупнейший в мире остров, богатый углем, золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, графитом, никелем, железом, алмазами, титан-ванадием, вольфрамом, ураном и редкоземельными элементами, а также нефтью и газом, добыча которых запрещена в Гренландии по экологическим соображениям. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критически важные. Наблюдающийся в последние годы на острове стремительный рост средних температур (в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты) приводит к таянию ледников, которые покрывают 80% территории Гренландии. Это высвобождает ранее недоступные запасы углеводородов, урана и крайне ценных редкоземельных элементов, использующихся в телекоммуникационной промышленности, отмечает Associated Press.

Какую позицию занимают ЕС, Дания и Гренландия

22 января в Брюсселе прошел экстренный саммит ЕС, на котором европейские лидеры обсудили последствия кризиса в отношениях с США из-за Гренландии. Изначально предполагалось, что главной темой этой встречи станет ответ Европы на анонсированные ранее Трампом пошлины, но, поскольку глава Белого дома отозвал это решение, угроза торговой войны между союзниками отступила. По итогам заседания европейские лидеры заявили, что поддерживают возобновление торговой сделки с США, ратификацию которой Европарламент приостановил в знак протеста против притязаний Вашингтона на Гренландию.

Положительно европейское сообщество восприняло и заявление Трампа, что он исключает силовые действия по захвату острова. В заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты по итогам саммита говорится: «Мы явно находимся в лучшем положении, чем 24 часа назад». В заявлении указано, что Европе удалось достичь результатов благодаря единому подходу, который в том числе предполагает выражение солидарности с Гренландией и Данией. «Из этого можно сделать вывод, что, когда Европа реагирует единым фронтом, используя имеющиеся в ее распоряжении инструменты, она может заслужить уважение», — сказал перед прибытием на саммит президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил инициатором применения в ответ на действия США так называемой торговой базуки — инструмента по борьбе с принуждением (ACI), который снимает любые бюрократические препятствия для ответных мер в случае экономического давления на страны ЕС.

Европейцы сделали акцент и на том, что готовы больше инвестировать в арктическую безопасность. ЕС уже принял решение удвоить финансовую поддержку Гренландии, и вскоре ЕК анонсирует новый пакет инвестиций. «Помимо этого, мы также намерены углубить сотрудничество с США и всеми партнерами в области безопасности в Арктике. В частности, мы должны использовать наши возросшие расходы на оборону для приобретения оборудования, готового к эксплуатации в Арктике, например европейского ледокола», — говорится в итоговом заявлении. Кроме того, ЕС планируют укрепить соглашения в области безопасности и обороны с такими партнерами, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия, поскольку «это стало геополитической необходимостью».

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, еще до выступления Трампа в Давосе Париж направил руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии, пообещав «внести свой вклад». Сам Макрон отметил в выступлении на Всемирном экономическом форуме 20 января, что Европа не поддастся запугиванию со стороны США и не будет «пассивно принимать закон сильнейшего». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Давосе подчеркнул, что Европа не допустит захвата европейских территорий силой, и пообещал, что Германия защитит Данию и Гренландию от угрозы, исходящей из России. «Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике. Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества держав», — отметил Мерц.

Рютте заявил в интервью Reuters, что Североатлантический альянс в течение года активизирует усилия в Арктике, отметив заинтересованность в безопасности региона стран — членов НАТО. По его словам, в разговоре с Трампом вопрос добычи полезных ископаемых в Гренландии не поднимали, соответствующие переговоры будут продолжены между США, Данией и самой Гренландией.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что генсек НАТО не обладает полномочиями для ведения переговоров от лица королевства. «Поэтому все вопросы, касающиеся нашего суверенитета и будущего Гренландии, мы обсудим в другом месте», — сказала она журналистам, подчеркнув, что красные линии остаются неизменными. «Мы, конечно же, не отказываемся от суверенитета. И будущее Гренландии должно определяться самой Гренландией, а Гренландия является частью Дании», — заключила Фредериксен.

23 января датский премьер встретилась за завтраком с Рютте. «Мы работаем вместе, чтобы обеспечить безопасность всего НАТО, и мы будем развивать наше сотрудничество для повышения сдерживания и обороны в Арктике», — написал глава НАТО в X под фото с Фредериксен. Премьер Дании отметила, что «оборона и безопасность в Арктике — это проблема для всего альянса».

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт также сообщил, что на переговорах Трампа с Рютте не было как представителей острова, так и Дании. Но достигнутое рамочное соглашение он назвал позитивной новостью. «Тем не менее нам еще предстоит сделать свои оговорки, и нет сомнений, что нам предстоит много работы», — добавил Моцфельдт и сообщил, что теперь встречи будут проводиться между представителями США, Гренландии и Дании в рамках рабочей группы.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил на пресс-конференции в Нууке 22 января, что ему неизвестно содержание соглашения Трампа и Рютте, и повторил, что суверенитет острова не подлежит обсуждению. «У нас есть определенные красные линии. Мы должны уважать нашу территориальную целостность. Мы должны уважать международное право, суверенитет», — сказал он. Если бы гренландцам пришлось выбирать, заявил Нильсен, они бы выбрали Данию, ЕС и НАТО. И заключил, что Гренландия хочет «мирного диалога» с США.