Россия обсуждает с Мозамбиком помощь после наводнения в стране

Россия и Мозамбик обсуждают последствия наводнения в республике

Россия обсуждает с Мозамбиком помощь после наводнения в стране
Video


Россия и Мозамбик ведут переговоры об оказании помощи республике для ликвидации последствий наводнения, говорится в сообщении российского посольства в телеграм-канале.

Ранее на встрече посла России в Мозамбике Владимира Тарарова и министра иностранных дел и сотрудничества республики Марии Лукас обсуждался «порядок действий в связи со стихийными бедствиями в Мозамбике и возможные совместные усилия по устранению их последствий».

«Фобос» сообщал, что наводнение в Мозамбике было вызвано разливом реки Комати. В стране затопило главную автомагистраль и отрезало столицу Мапуто от остальных регионов страны. В ряде городов нарушена работа водопроводов. В некоторых населенных пунктах система подачи питьевой воды полностью выведена из строя.

Ливни и наводнения в Калифорнии унесли жизни трех человек
Общество
Фото:Damian Nikodem / Reuters

С начала сезона дождей в октябре 2025 года жертвами природной стихии в Мозамбике уже стали 103 человека. Кроме того, более 200 тыс. человек пострадали, стихия разрушила или повредила тысячи домов. В общей сложности наводнения затронули свыше 70 тыс. гектаров сельхозугодий, включая посевы риса и кукурузы.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском городе Давос из-за масштабных наводнений в стране.

Обстановка в Мозамбике остается сложной из-за последствий паводков и наводнений, сообщило РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
«С 16 января на всей территории страны объявлен «красный» (наивысший) уровень опасности», — сказали агентству в посольстве.

Теги
Елена Наумова
Мозамбик Африка Россия наводнение помощь
