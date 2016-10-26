«Метавселенная»: кто запустит платформу для «тысяч Pokémon Go»

Бывший инженер Google предлагает каждому спрограммировать дополненную реальность

Фото: DR

«С помощью нашей платформы каждый может устроить приключение в дополненной реальности» — так 47-летний выходец из СССР Дмитрий Шапиро формулирует миссию стартапа GoMeta, развивающего технологии дополненной реальности (AR).

Компанию — разработчика софта для AR-приложений он основал в Сан-Диего в 2016 году после увольнения из Google, где развивал проекты социальных медиа, прежде всего Google+. GoMeta сразу привлекла $2 млн посевных инвестиций от более чем 20 бизнес-ангелов и инвестфондов, включая бывшего гендиректора Walt Disney Майкла Айснера, экс-главу MySpace Майка Джонса, нескольких менеджеров Google и фонд Greylock Partners.

«Метавселенная»

Портфолио GoMeta состоит из двух продуктов под брендом Metaverse (соединение слов Meta и Universe — «Вселенная»): набора инструментов для создания AR-контента Studio и мобильного приложения, которое можно скачать в App Store и Google Play.

Studio — простой веб-интерфейс, работающий по принципу drag&drop: пользователю не нужно писать ни строчки кода, программа предлагает собрать конструктор из предзагруженных моделей и прописать алгоритм действий в виде обычной блок-схемы.

На выходе получается фактически отдельное AR-приложение наподобие игры Pokémon Go, привязанное к определенной территории или способное воспроизводиться в любом пространстве. В мобильном приложении Metaverse созданные пользователями AR-измерения доступны для загрузки. Сколько измерений всего уже готово, GoMeta не раскрывает, а в открытом доступе общего каталога нет: владелец смартфона видит только «негеолокационные» измерения и измерения, привязанные к окружающей его местности. Первые — всего их 12 — доступны и российским пользователям. Можно, например, покормить медведя-тамагочи (эту игру придумал сам Шапиро), сразиться с AR-драконом или пройти интерактивный урок математики для первоклассников.

Для загрузки должно быть доступно «сколько угодно» измерений, чтобы с их помощью изучать окружающую местность, будь то двор жилого дома или целый район мегаполиса, рассказывает Шапиро. Он надеется, что с ростом числа пользователей Metaverse все более широкие территории будут охвачены «Метавселенной». Самые популярные измерения, привязанные к пространствам, — это, например, игра-квест «Охота за наличными» в Сан-Диего и Лос-Анджелесе и AR-экскурсия по кантри-фестивалю CMA Fest в Нэшвилле. Число их пользователей достигало 4 тыс. человек. О количестве измерений можно косвенно судить по численности группы «Творцы Metaverse» в Facebook — она объединяет 500 пользователей.

В соцсети GoMeta размещает инструкции по созданию контента в Studio. Есть учителя, которые через AR-персонажей говорят со школьниками. После загрузки одного из таких AR-паков над столом корреспондента журнала РБК появился щит Капитана Америка, который строго спросил сумму углов треугольника.

Фото: Kat Woronowizc / Zuma Press / TASS

Потенциальный пользователь Metaverse должен обладать устройством с гироскопом, GPS, датчиками положения в пространстве и света. По оценке аналитика Mapbox Сеси Альвареза, к концу 2017 года более 190 млн iOS-устройств обеспечат пользователям полноценный AR-опыт (по Android-устройствам аналогичного прогноза нет).

«Тысячи Pokémon Go»

GoMeta вдохновлена первым мобильным AR-блокбастером — охотой на покемонов Pokémon Go от компании Niantic, не скрывает создатель Metaverse. В интервью он подчеркивает, что его продукт позволит пользователям построить «тысячи Pokémon Go». Как и в игре Niantic, в Metaverse все завязано на геолокации: созданные персонажи, объекты и квесты появляются на карте, стоит лишь включить желаемое измерение. Как и в Pokémon Go, пользователей можно направлять в парки, кафе и другие места, чтобы наращивать их посещаемость. В растущей нише AR-приложений GoMeta соревнуется с корпорациями: свои наборы инструментов для дополненной реальности уже выпустили Google (Google ARCore) и Apple (Apple ARKit). Но оба ИТ-гиганта пока ориентированы на разработчиков — для работы с их продуктами нужны хотя бы базовые навыки программирования. Шапиро же видит целевую аудиторию в массовом пользователе: GoMeta уделяет много времени «разжевыванию» технологии, переводу ее на доступный язык — для этого проводятся онлайн-лекции и вебинары, выпускаются видео-уроки. Компания строит сообщество «творцов», в которых видит поставщиков контента, объясняет основатель.

Пользоваться Metaverse могут все, от школьников до бизнесменов. Например, племянница Шапиро и ее друзья оставляют друг для друга сообщения в разных локациях, превращая приложение в своеобразный AR-мессенджер. А такие крупные компании, как KFC, Papa John’s и Sony Entertainment, строили на платформе «ситуационные» измерения для корпоративных мероприятий.

Несмотря на интерес бизнеса и прогноз роста рынка AR до $24 млрд к 2024 году (аналитики Global Market Insights), все продукты GoMeta бесплатные. «Мы пока не стремимся зарабатывать деньги. Важнее показать, что каждый может использовать понятные ему инструменты для создания контента даже без навыков программирования», — рассказывает Шапиро.

По оценке Nielsen Norman Group, в мире только 1% людей умеют программировать на «приемлемом» уровне и 5% — решать задачи «средней сложности».

В просторном гараже

Шапиро переехал в США из Ленинграда в 1979 году. В СССР ему не нравилось «чувство несвободы», которое «проникало в жизнь отовсюду» (чтобы объяснить свой выбор, он прислал корреспонденту журнала РБК ссылку на голливудский фильм «Москва на Гудзоне» о советских мигрантах с Робином Уильямсом в главной роли).

Фото: DR

Путь к американской мечте он начинал с позиции инженера в компании Fujitsu, а после занялся бизнесом. В числе его проектов — CRM-система Akonix Systems и видеохостинг Veoh, один из ранних конкурентов YouTube. Общий объем инвестиций в первый проект составил $16 млн, компания была продана в 2008-м, второй — обанкрочен из-за тяжбы с Universal в 2010 году. После предпринимательской карьеры Шапиро вернулся к наемной работе: он дорос до позиции технического директора в музыкальном подразделении MySpace, после чего перебрался в Google.

С момента создания GoMeta основатель компании нанял на работу семь человек. Среди них — 23-летние сооснователи стартапа, выпускники Чепменского университета Шон Тилен и Джонатан Миллер (им принадлежит идея Metaverse), программисты и специалист по SMM. В качестве офиса компания использует дом Шапиро в пригороде Сан-Диего. Тилен и Миллер живут здесь же, — как пишет местное издание The San Diego Union Tribune, «в большом и просторном гараже».