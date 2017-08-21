От трех до пяти: как дети зарабатывают миллионы с помощью YouTube

YouTube — новое телевидение, влогеры — новые звезды. Однако если Ивангай или Саша Спилберг кажутся вам слишком юными и чрезмерно популярными, вы просто не знакомы с самыми маленькими блогерами новой волны

Фото: видео Mister Max / Youtube

Маленький мальчик и маленькая девочка 16,5 минут ищут игрушки в надувном бассейне, заполненном полимерными шариками, — за два года этот ролик набрал около 80 млн просмотров. Шестилетний одессит Mister Max и его сестра, четырехлетняя Miss Katy — одни из первых детей-видеоблогеров в русскоязычном YouTube. Их каналы созданы в конце 2014 года, на момент подготовки материала на них суммарно подписались больше 8,2 млн человек, а ролики посмотрели 9 млрд раз. Для сравнения: у Ивангая, самого популярного русскоязычного блогера из «взрослого» YouTube, 11,6 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров. По оценкам агентства по работе с блогерами WildJam, родители Макса и Кати зарабатывают на каналах детей порядка $200 тыс. в месяц.

Новый бизнес

Другой топовый детский блог — канал Like Nastya — Анна Радзинская, мама трехлетней Насти, создала в январе 2016 года. К июню 2017-го на канал подписались около 2,5 млн человек, а число просмотров видео маленького блогера перевалило за 1,5 млрд.

Идея сделать Настю героем блога пришла Анне после того, как на YouTube стали популярны аналогичные зарубежные проекты. «Показалось, это хорошая возможность совместить приятное времяпрепровождение для ребенка и шанс заработать», — вспоминает она.

У родителей Насти были свои небольшие бизнесы: у Анны — свадебный салон в Краснодаре, у ее мужа Юрия — строительная фирма, в которой работали около 20 сотрудников. Салон приносил в среднем 300 тыс. руб. в месяц, говорит Анна, строительный бизнес был способен приносить в несколько раз больше, но работал очень нестабильно. В 2015 году обе компании переживали кризис, и семья решила попробовать сделать что-то новое. Радзинские продали свои доли в бизнесах и создали детский канал на YouTube.

Фото: видео Like Nastya / Youtube

Первые ролики большой популярностью у аудитории не пользовались, вспоминает Анна: распаковкой игрушек на камеру тогда занимались уже очень многие. Пришлось экспериментировать и искать свою концепцию. Канал начал выкладывать игровое сюжетное видео, где Настя вместе с папой, переодетым в костюм медведя, разыгрывали сценки по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». Правда очень скоро делать ролики такого формата начали и другие блогеры, и создателям Like Nastya снова пришлось искать свою фишку.

«Однажды мне в голову пришла мысль: что если показать в блоге все детские парки аттракционов в мире?» — рассказывает Анна. Такого в русскоязычном YouTube не делал еще никто, вспоминает она. Путешествие семья начала с Азии и за семь месяцев побывала в Сингапуре, Гонконге, Таиланде, на Бали, в Малайзии и ОАЭ. Сначала в организацию поездки вкладывали собственные сбережения, потом все расходы на поездки и съемки — от 1 млн до 1,5 млн руб. в месяц — стали покрываться доходами от канала. «Смогла улучшить жилищные условия и купить новый автомобиль», — рассказывает Анна, не называя точных цифр выручки. По ее словам, сейчас канал на YouTube приносит Радзинским больше, чем оба их бизнеса два года назад.

Заработки канала идут от партнерской программы YouTube, который платит популярным блогерам за просмотры, добавляет она. Канал может приносить своим владельцам минимум 5 млн руб. в месяц — такую оценку дает Ярослав Андреев, основатель агентства по работе с блогерами WildJam, с которым сотрудничают﷯ ​в том числе популярные YouTube-блогеры Николай Соболев и Дмитрий Масленников (канал Ghostbuster).

По словам Андреева, за ролик с одной рекламной вставкой YouTube в русскоязычном сегменте платит порядка 7 тыс. руб. за 1 млн просмотров. На десятиминутный ролик может приходиться и три, и пять таких вставок, что кратно увеличивает стоимость просмотра.

Любители и профессионалы

В первую сотню топовых мировых видеоблогеров стабильно попадает несколько детских. Например, у канала Ryan ToysReview, на котором маленький американец распаковывает игрушки, около 8 млн подписчиков. Ролики Райана посмотрели больше 13 млрд раз. Свои дети-звезды есть и в России.

Фото: видео Ryan ToysReview / Youtube

Развитием детских блогов занимаются не только любители — в YouTube действуют около 150 каналов компании «Первый проект», которая также снимает мультфильмы. Детские каналы компании суммарно собирают около 1 млрд просмотров в месяц, рассказывает сооснователь «Первого проекта» Владимир Набатов. Один из самых успешных мультипликационных проектов компании — мультфильм «Грузовичок Лева», набравший на канале «ТВ Деткам» 1,3 млрд просмотров.

На каналах компании снимаются приглашенные дети. «Мы постоянно проводим прослушивания, нам важно, чтобы ребенку нравилось то, что он делает перед камерой, для него это в первую очередь должно быть игрой», — говорит Набатов. За съемки в одном ролике юные актеры получают около 1 тыс. руб. — чисто символический гонорар, признает он. Один из самых популярных каналов компании — «Капуки Кануки». В роликах девушка-ведущая Маша — генеральный продюсер «Первого проекта» Мария Поддубная — играет с куклами, ходит на фестивали игрушек и попадает в детские мультфильмы, которые делает компания.

Один из форматов, опробованных на этом канале, в итоге выделился в отдельный канал — «Как мама», видео которого посмотрели 275 млн раз. «Идея в том, что взрослая ведущая играет в куклы и создает для детей игровые модели, которые ребенок может повторять сам», — говорит Набатов.

«Дети и для самих блогеров, и для рекламодателей — благодарная аудитория: они не переключают и не проматывают рекламу, смотрят ролики до конца, — говорит Ярослав Андреев. — И это очень эффективный инструмент для продвижения брендов, потому что ребенок будет кричать «хочу» именно на то, что увидел на любимом канале. И в итоге это будет не один ребенок, их будет миллион».

Реклама на популярных детских каналах стоит от 200 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от формата: преролл, рекламный ролик, который загружается до начала основного контента, например, стоит дешевле, чем реклама товара самим блогером в его авторском ролике.

Но сейчас далеко не все детские блоги сотрудничают с рекламодателями: немногие крупные компании — производители игрушек и других товаров для детей — уже научились работать с такими инструментами, как каналы на YouTube, говорит Николай Рогинец, директор по маркетингу партнерской медиасети для YouTube-блогеров AIR. Среди компаний, уже обративших внимание на этот сегмент в России, — производитель игрушек Hasbro (игрушки Marvel, бластеры Nerf и пластилин Play-Doh). Рекламное агентство Marvelous, которое занимается продвижением продуктов компании на российском рынке, сотрудничает с детьми-блогерами, например с Vlad CrazyShow, но в основном по бартеру, рассказывает руководитель медиаотдела Marvelous Булат Аюпов. Дети бесплатно получают игрушки и используют их в роликах.

Крупнейшие русскоязычные детские блоги Mister Max

4,4 млн подписчиков ***

Просмотры за месяц: 206 млн

Месячный доход от просмотров: 3 млн руб.*

Специализация: распаковка игрушек, активный отдых, походы по магазинам Miss Katy

4,2 млн подписчиков

Просмотры за месяц: 165 млн

Месячный доход от просмотров: 2,3 млн руб.*

Специализация: распаковка игрушек, активный отдых, походы по магазинам Vlad CrazyShow

3,3 млн подписчиков

Просмотры за месяц: 492 млн

Месячный доход от просмотров**: 6,1 млн руб.*

Специализация: постановочные игровые видео с героями комиксов, челленджи Like Nastya

2,5 млн подписчиков

Просмотры за месяц: 435 млн

Месячный доход от просмотров: 5,8 млн руб.*

Специализация: постановочные игровые видео с героями «Маши и Медведя», путешествия * Здесь и далее — оценка на основе расчетов аналитического сервиса socialblade.com и информации от блогерских агентств

** Цифра за май 2017 года

**** Здесь и далее — число на момент сдачи номера в печать

Источник: YouTube

Детство в камере

Детский блогинг на YouTube будет все более популярным, уверен Ярослав Андреев. С ним согласны и детские психологи. Для большинства маленьких детей такие блоги — практически единственный способ получить опыт горизонтальной коммуникации, уверена семейный психолог Катерина Мурашова. «Дети сейчас достаточно редко находятся среди других детей разного возраста и испытывают дефицит такого общения. С ними довольно много занимаются взрослые — гораздо больше, чем это было, например, сто лет назад, когда маленьких детей оставляли на попечение братьям и сестрам. При этом у ребенка осталась потребность смотреть, например, как старший брат строгает палочку, а младшая сестра ест пряник. И вот этот дефицит такие каналы и позволяют восполнять», — рассуждает она.

Навредит или нет такое детство под прицелом объектива самим юным блогерам, полностью зависит от позиции родителей, продолжает Мурашова. «Если они дают ребенку понять, что это просто игра, развлечение, то ничего страшного в таком занятии нет. Но если родители говорят ребенку, что он звезда и у него возникает ощущение, что просто потому, что он на камеру чистил зубы или распаковывал игрушки, у него теперь есть некий ресурс, которого на самом деле нет, то это может навредить. Но, поверьте, такая позиция родителей не принесет пользы в любом случае, даже если ребенок никогда не снимался в блоге», — считает психолог.