Бизнес⁠,
0

Rheinmetall обозначил новые цели на фоне роста расходов на оборону

Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассматривает возможность новых приобретений в сфере производства для военно-морского флота после соглашения о покупке подразделения по строительству боевых кораблей компании Luerssen за €1,35 млрд, сообщил глава компании Армин Паппергер, передает Reuters.

По его словам, компания намерена наращивать присутствие в военно-морском сегменте, в том числе за счет сделок слияния и поглощения, если появятся подходящие возможности. При этом Паппергер отказался назвать потенциальные цели для поглощения.

Глава концерна также сообщил, что сделка по покупке Luerssen близка к завершению и может получить одобрение европейских антимонопольных регуляторов до конца января.

Агентство отмечает, что Rheinmetall ожидает роста заказов на фоне увеличения оборонных расходов в Европе. По оценке компании, Германия до 2035 года может направить около €31 млрд на закупку военно-морских судов. В 2026 году концерн рассчитывает на потенциальный портфель заказов в объеме до €80 млрд, включая бронетехнику и фрегаты, говорится в материале.

Politico узнало о возможном создании ЕС нового оборонного союза без США
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

В декабре Rheinmetall заявил о намерении продать гражданские подразделения и сосредоточиться на оборонном бизнесе. В компании уточнили, что с апреля ведутся переговоры с потенциальными покупателями активов, не связанных с оборонной продукцией. Речь идет о подразделениях, выпускающих автокомпоненты и оборудование для энергетики. Завершить сделку планируется в первом квартале 2026 года.

Rheinmetall активно расширяет оборонное направление. Ранее компания заявляла о планах строительства завода по производству бронетехники и получила на Украине участок под размещение предприятия. Концерн также управляет ремонтным центром для бронемашин и танков и имеет контракты на создание дополнительных производственных площадок.

В МИД России заявляли, что объекты оборонного концерна на Украине могут рассматриваться как военные цели.

