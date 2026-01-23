 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Руководитель главка СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Фомича Матвеева со 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

«Алексей Леонидович поздравил ветерана с юбилеем, поблагодарил за мужество и героизм, проявленные в военные годы, безграничную преданность своей Родине и личный вклад в Великую Победу, пожелал крепкого здоровья, долголетия и вручил цветы и подарок!» — говорится в сообщении.

Матвеев родился в Красноярском крае, был призван в Красную армию в октябре 1943 года и служил на границе с Японией. Во время боев получил тяжелое ранение, после госпиталя вернулся на фронт и под огнем доставлял боеприпасы. В августе 1945 года участвовал в наступлении на Харбин, вскоре после которого Япония капитулировала.

После войны до 1947 года обеспечивал выезды высшего командования, включая маршала Родиона Малиновского, затем был демобилизован. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными наградами.

Мединский вручил Золотую Звезду внуку водрузившего флаг над Рейхстагом
Общество
Владимир Мединский (слева) и внук Героя России Алексей Берест на церемонии передачи Золотой Звезды Героя России

Война СССР и Японии длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года — в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции страны. Она стала последней крупной кампанией Второй мировой войны.

По состоянию на январь 2025 года в России проживали порядка 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). В апреле 2025 года, в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом защитников независимости Родины во время Великой Отечественной войны.

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость Родины. Они настоящие герои, чья отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал он тогда.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ветераны ВОВ Следственный комитет юбилей
Материалы по теме
Соцфонд назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников
Общество
Гладков назвал символом доблести умершую ветерана ВОВ Колтакову
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20