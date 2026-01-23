В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Руководитель главка СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Фомича Матвеева со 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

«Алексей Леонидович поздравил ветерана с юбилеем, поблагодарил за мужество и героизм, проявленные в военные годы, безграничную преданность своей Родине и личный вклад в Великую Победу, пожелал крепкого здоровья, долголетия и вручил цветы и подарок!» — говорится в сообщении.

Матвеев родился в Красноярском крае, был призван в Красную армию в октябре 1943 года и служил на границе с Японией. Во время боев получил тяжелое ранение, после госпиталя вернулся на фронт и под огнем доставлял боеприпасы. В августе 1945 года участвовал в наступлении на Харбин, вскоре после которого Япония капитулировала.

После войны до 1947 года обеспечивал выезды высшего командования, включая маршала Родиона Малиновского, затем был демобилизован. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными наградами.

Война СССР и Японии длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года — в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции страны. Она стала последней крупной кампанией Второй мировой войны.

По состоянию на январь 2025 года в России проживали порядка 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). В апреле 2025 года, в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом защитников независимости Родины во время Великой Отечественной войны.

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость Родины. Они настоящие герои, чья отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал он тогда.