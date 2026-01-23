 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,8 x 3,9 2 1,88 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2,08 x 3,15 2 4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,7 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна

Матч легенд памяти Никиты Симоняна пройдет в «Сокольниках» 25 января
Команда СССР и «Спартак» сойдутся 25 января в «Сокольниках» на матче легенд памяти Никиты Симоняна
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» организуют матч, посвященный памяти советского нападающего и тренера Никиты Симоняна. Об этом сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 25 января в московском манеже «Сокольники».

В матче в честь 100-летнего юбилея Симоняна примут участие команды СССР и «Спартак», составленные из звезд прошлых лет. В ходе мероприятия также состоится реконструкция исторических фотоснимков, связанных с Симоняном, в которой примут участие как участники тех событий, так и актеры из фильма «Золотой дубль», посвященного легендарному футболисту.

На поле выйдут: двукратный чемпион СССР и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой, обладатель суперкубка Португалии Андрей Каряка, восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов, шестикратный чемпион России Егор Титов, экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов, шестикратный чемпион России Александр Филимонов, экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков, а также многие другие прославленные футболисты России и бывших союзных республик.

Сборную СССР возглавят тренеры — двукратный обладатель Кубка СССР Эдуард Маркаров и председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян, а за скамейку «Спартака» будут отвечать Олег Романцев, лучший вратарь мира 1988 Ринат Дасаев и чемпион Австрии Сергей Шавло.

Почетными гостями станут создатели и актеры фильма «Золотой дубль», спортивной драмы, посвященной Симоняну и его триумфу с ереванским «Араратом» в 1973 году. Актер Егор Бероев, исполнивший в картине роль легенды, перед матчем нанесет символический первый удар.

Это не первое мероприятие, посвященное памяти Симоняна. В декабре 2025 года, вскоре после его ухода из жизни, памятная церемония с участием родственников и легенд клуба прошла перед матчем РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо». Кроме того, в феврале 2026 года фонд «Пас в Будущее» и Академия «Спартак» проведут всероссийский детский турнир памяти Симоняна для футболистов 2015 года рождения.

Симонян в качестве игрока стал олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и лучшим бомбардиром в истории «Спартака». Как тренер, он трижды выигрывал чемпионат СССР, в том числе совершив с ереванским «Араратом» исторический «золотой дубль» в 1973 году, и возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Спартак Москва Российский футбольный союз (РФС) Никита Симонян
Материалы по теме
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании
Спорт
«Спартак» выменял одного из лучших бомбардиров «Амура»
Спорт
Агент подтвердил переговоры «Спартака» о трансфере хавбека «Балтики»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20