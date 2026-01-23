РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна

Команда СССР и «Спартак» сойдутся 25 января в «Сокольниках» на матче легенд памяти Никиты Симоняна

Никита Симонян (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» организуют матч, посвященный памяти советского нападающего и тренера Никиты Симоняна. Об этом сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 25 января в московском манеже «Сокольники».

В матче в честь 100-летнего юбилея Симоняна примут участие команды СССР и «Спартак», составленные из звезд прошлых лет. В ходе мероприятия также состоится реконструкция исторических фотоснимков, связанных с Симоняном, в которой примут участие как участники тех событий, так и актеры из фильма «Золотой дубль», посвященного легендарному футболисту.

На поле выйдут: двукратный чемпион СССР и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой, обладатель суперкубка Португалии Андрей Каряка, восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов, шестикратный чемпион России Егор Титов, экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов, шестикратный чемпион России Александр Филимонов, экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков, а также многие другие прославленные футболисты России и бывших союзных республик.

Сборную СССР возглавят тренеры — двукратный обладатель Кубка СССР Эдуард Маркаров и председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян, а за скамейку «Спартака» будут отвечать Олег Романцев, лучший вратарь мира 1988 Ринат Дасаев и чемпион Австрии Сергей Шавло.

Почетными гостями станут создатели и актеры фильма «Золотой дубль», спортивной драмы, посвященной Симоняну и его триумфу с ереванским «Араратом» в 1973 году. Актер Егор Бероев, исполнивший в картине роль легенды, перед матчем нанесет символический первый удар.

Это не первое мероприятие, посвященное памяти Симоняна. В декабре 2025 года, вскоре после его ухода из жизни, памятная церемония с участием родственников и легенд клуба прошла перед матчем РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо». Кроме того, в феврале 2026 года фонд «Пас в Будущее» и Академия «Спартак» проведут всероссийский детский турнир памяти Симоняна для футболистов 2015 года рождения.

Симонян в качестве игрока стал олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и лучшим бомбардиром в истории «Спартака». Как тренер, он трижды выигрывал чемпионат СССР, в том числе совершив с ереванским «Араратом» исторический «золотой дубль» в 1973 году, и возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.