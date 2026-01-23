TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США

TikTok завершила создание совместного предприятия — Joint Venture LLC. Половину будут контролировать Oracle, фонды Silver Lake и MGX, а вторую часть — владеющая TikTok ByteDance и ее инвесторы

Фото: Mario Tama / Getty Images

TikTok завершила создание Joint Venture LLC — совместного предприятия, которое позволит приложению продолжать работу в США, говорится в заявлении компании.

Как уточняет The Wall Street Journal (WSJ), в соответствии с условиями соглашения, подписанного еще в декабре, приложение будет управляться новым американским подразделением, а именно Joint Venture LLC, которое, в свою очередь, будут контролировать дружественно настроенные к властям инвесторы. Управление данными и обучение алгоритмов на основе информации об американских пользователях будет осуществлять компания Oracle.

Как сообщает Bloomberg, у совместного предприятия будет три управляющих инвестора: Oracle, частная инвестиционная компания Silver Lake Management LLC и инвестфонд MGX из Абу-Даби.

Эта тройка будет владеть 50% акций нового подразделения TikTok. Существующие инвесторы ByteDance (китайская интернет-компания, которой принадлежит TokTok) будут контролировать 30,1%, а она сама — 19,9%.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу получит место в совете директоров. Адам Прессер, ранее возглавлявший операционный отдел, теперь будет руководить американским подразделением в качестве генерального директора.

Сделка была заключена в соответствии с законом, принятым в 2024 году. Президент США Дональд Трамп отложил вступление его в силу после начала своего второго срока, чтобы позволить TikTok продолжить работу в стране. Он подписал ряд указов, продлевающих срок для заключения сделки, в конечном итоге он был соблюден.

«Я так рад, что помог спасти TikTok!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social вечером 22 января. Он поблагодарил председателя Китая Си Цзиньпина «за сотрудничество с нами и, в конечном итоге, за одобрение сделки». «Он мог поступить иначе, но не сделал этого, и мы ценим его решение», — добавил Трамп.

Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о запрете TikTok в США, который впоследствии отменил суд. В начале 2024 года следующий президент — Джо Байден — одобрил закон о запрете работы видеоплатформы, если ByteDance не продаст свою долю. Руководство TikTok подало иск о нарушении права пользователей на свободу слова.

25 сентября Трамп подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям, что позволило соцсети продолжить работу на территории страны. Компанию оценили в $14 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев. После этого несколько раз была дана отсрочка для блокировки TikTok.

Ограничения против площадки вводят разные страны. В США и Канаде запрещено устанавливать TikTok на правительственные устройства. В Китае действует своя версия приложения под названием Douyin, а международная версия TikTok недоступна.