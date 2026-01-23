 Перейти к основному контенту
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше

В наблюдении за российскими судами участвовали два сторожевых корабля береговой охраны, вертолет морской авиации Британии, а также союзники Королевства по НАТО. Они сопроводили корабли за пределы британских вод
Фото: UK MOD / Reuters
Фото: UK MOD / Reuters

Великобритания использовала свои корабли и авиацию для наблюдения за российскими военными судами в Ла-Манше, сопроводив их за пределы британских вод, сообщает местная радиостанция LBC.

В то же время союзники Британии по НАТО также отслеживали российские подразделения. Операция была проведена в рамках постоянных усилий правительства по обеспечению целостности британских вод и защите национальной безопасности.

В операции участвовали сторожевые корабли береговой охраны HMS Mersey и HMS Severn и вертолет морской авиации Wildcat 815-й эскадрильи ВМС. Они базировались в Портсмуте. Так, флоту удалось собрать данные сенсоров и сообщить о передвижениях в реальном времени.

«Пока российские суда проходили через Ла-Манш, мы поддерживали ясную оперативную картину и беспрепятственно взаимодействовали с нашими коллегами на HMS Mersey и HMS Severn», — сказал старший офицер-наблюдатель и исполнительный офицер 815-й эскадрильи капитан третьего ранга Росс Галлахер.

HMS Severn продолжил наблюдение, когда российские суда покинули Ла-Манш и вошли в Северное море, после чего ответственность была официально передана ВМС Нидерландов.

Британский флот заявил о сопровождении российской подлодки в Ла-Манше
Политика
Фото: Королевский флот Великобритании / Reuters

Власти Великобритании не первый раз отчитываются о появлении вблизи британских вод российских судов. В середине декабря 2025 года командование Военно-морскими силами Великобритании заявило, что провело трехдневную операцию с союзниками по НАТО, в ходе которой военные отследили российскую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш и сопроводили за пределы британских вод.

В ней участвовал танкер вспомогательного флота Великобритании RFA Tidesurge с вертолетом Merlin на борту. Как сообщили во флоте, следить за подлодкой начали, когда та шла из Северного моря через Дуврский пролив и в Ла-Манш. Она проходила пролив в надводном положении, несмотря на шторм.

Ранее власти Великобритании сообщали о неоднократном появлении вблизи британских вод российского океанографического судна «Янтарь», которое западные эксперты рассматривают как разведывательное. Оно было замечено у побережья Великобритании в ноябре 2024 и январе 2025 года. Экс-глава МI6 Ричард Дирлав назвал «Янтарь» «частью подводного военного потенциала России».

Посольство России в Великобритании в январе 2025 года назвало несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.

