В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро

В воскресенье будет сыгран финальный матч Евро-2024, в котором сборная Англии встретится с командой Испании. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: David Rogers / Getty Images

Финал Евро-2024

Испания — Англия (22:00 мск, «Матч ТВ»)

15:15. Защитник Хесус Навас завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро. Об этом 38-летний футболист заявил на пресс-конференции.

«То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Будет здорово для всей команды взять трофей — мы это заслужили. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — сказал Навас.

15:00. Сборная Испании с вероятностью 40,7% обыграет команду Англии в основное время финального матча. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Англии составляют 28,3%, ничьи в основное время — 30,8%.

14:30. Академия РФС специально для РБК оценила шансы Англии и Испании в финале Евро-2024 и отметила главные открытия турнира.

14:15. Сборные Англии и Испании встретятся в третий раз в истории чемпионатов Европы. Впервые это произошло на групповом этапе турнира в 1980 году, тогда англичане выиграли со счетом 2:1, а в 1996 году команды встретились в четвертьфинале — Англия победила в послематчевой серии пенальти (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

История противостояния сборных Испании и Англии:

Матчи : 27

Победа Испании : 10

Победа Англии : 13

Голы : 32:45

14:00. Сегодня в Берлине будет сыгран последний матч на Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Испании.

Испания дошла до финала, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1).

Испанская сборная может стать первой командой в истории, выигравшей чемпионат Европы четыре раза. Ранее она побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная Англии с трудом дошла до решающего матча. Она заняла первое место в группе, в которую входили Сербия (1:0), Дания (1:1) и Словения (0:0). В плей-офф англичане чудом выиграли у Словакии (2:1), уступая к 89-й минуте со счетом 0:1 и вырвав победу в дополнительное время, выиграли у Швейцарии в серии пенальти (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти) и обыграли Нидерланды в дополнительное время (2:1).