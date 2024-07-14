В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро
Финал Евро-2024
- Испания — Англия (22:00 мск, «Матч ТВ»)
Интересные материалы
15:15. Защитник Хесус Навас завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро. Об этом 38-летний футболист заявил на пресс-конференции.
«То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Будет здорово для всей команды взять трофей — мы это заслужили. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — сказал Навас.
15:00. Сборная Испании с вероятностью 40,7% обыграет команду Англии в основное время финального матча. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.
Шансы на победу Англии составляют 28,3%, ничьи в основное время — 30,8%.
14:30. Академия РФС специально для РБК оценила шансы Англии и Испании в финале Евро-2024 и отметила главные открытия турнира.
14:15. Сборные Англии и Испании встретятся в третий раз в истории чемпионатов Европы. Впервые это произошло на групповом этапе турнира в 1980 году, тогда англичане выиграли со счетом 2:1, а в 1996 году команды встретились в четвертьфинале — Англия победила в послематчевой серии пенальти (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).
История противостояния сборных Испании и Англии:
Матчи: 27
Победа Испании: 10
Победа Англии: 13
Голы: 32:45
14:00. Сегодня в Берлине будет сыгран последний матч на Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Испании.
Испания дошла до финала, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1).
Испанская сборная может стать первой командой в истории, выигравшей чемпионат Европы четыре раза. Ранее она побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.
Сборная Англии с трудом дошла до решающего матча. Она заняла первое место в группе, в которую входили Сербия (1:0), Дания (1:1) и Словения (0:0). В плей-офф англичане чудом выиграли у Словакии (2:1), уступая к 89-й минуте со счетом 0:1 и вырвав победу в дополнительное время, выиграли у Швейцарии в серии пенальти (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти) и обыграли Нидерланды в дополнительное время (2:1).
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