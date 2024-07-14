Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024

Встреча завершилась со счетом 2:1. Микель Оярсабаль забил победный гол на 86-й минуте. Испанцы выиграли Евро в рекордный четвертый раз

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Сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финальном матче чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине.

Испанцы вышли вперед на 47-й минуте — отличился Нико Уильямс.

На 73-й минуте англичане смогли сравнять счет. Коул Палмер забил красивым ударом из-за пределов штрафной.

На 86-й минуте победный гол забил Микель Оярсабаль.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

Сборная Англии ни разу не побеждала на Евро, на прошлом турнире англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти. У англичан были еще две бронзы (1968, 1996).

Испанский форвард Ламин Ямаль сделал свой четвертый голевой пас на Евро-2024 — это повторение рекорда за один ЧЕ, сообщает Opta. Также по четыре ассиста делали швейцарец Стивен Цубер (Евро-2020), валлиец Аарон Рэмзи (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и югослав Любинко Друлович (2000).

Сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15. У Франции в 1984 году было 14 мячей.

Ямаль, которому 13 июля исполнилось 17 лет, стал самым молодой игрок в истории в финалах Евро или ЧМ. Бразилец Пеле играл в финале ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 249 дней. На Евро с 2016 года возрастной рекорд принадлежал полузащитнику сборной Португалии Ренату Саншешу, которому на момент решающего матча турнира во Франции было 18 лет и 327 дней.

Кроме того, нынешний финал Евро-2024 — первый в истории, в котором в стартовом составе сыграли сразу два тинейджера (Ямаль и 19-летний англичанин Кобби Мейну).