Как Англия стала главным неудачником Евро

Два четвертьфинальных матча Евро-2024 завершились послематчевой серией пенальти. Какая страна имеет лучший и худший результат, какая серия была самой длинной на Евро — в материале «РБК Спорт»

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Два четвертьфинала Евро-2024 завершились послематчевыми сериями пенальти: сборная Франции победила Португалию (0:0 в основное время, 5:3 по пенальти), а англичане выбили швейцарцев (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти). «РБК Спорт» собрал главные факты о серии 11-метровых ударов на Евро.

Сколько было серий пенальти в истории Евро?

В истории чемпионатов Европы было 28 серии пенальти. Первая состоялась в финале 1976 года после ничьей между Чехословакией и ФРГ (2:2). В послематчевой серии чехословацкая команда оказалась сильнее со счетом 5:3.

Стоит отметить, что победный пенальти стал одним из самых знаковых в истории футбола. После промаха немца Ули Хенесса Чехословакии было необходимо реализовывать свой удар. Полузащитник Антонин Паненка забил решающий пенальти, обманув немецкого вратаря Зепп Майер и отправив мяч парашютом в центр ворот. С тех пор появился именной удар с пенальти. Пеле отреагировал на увиденное фразой «Паненка — или сумасшедший, или гений».

Финалы Евро дважды завершались серией пенальти. На Евро-2020 основное и дополнительное время матча Англия - Италия завершились со счетом 1:1. Серию пенальти со счетом 3:2 выиграла Италия.

Какая страна имеет лучший результат в серии пенальти на Евро?

Лучшей в послематчевых сериях пенальти является сборная Чехии, которая выиграла все три серии на чемпионатах Европы, в которых участвовала. Помимо победы в серии в финале 1976 года Чехия выиграла серию пенальти против Италии (9:8) в матче за третье место (1980 год) и полуфинал 1996 года против Франции (6:5).

Чехия забила все 20 пенальти в сериях пенальти на чемпионатах Европы.

Больше всех свои серии выиграли сборные Испании и Италии. Итальянцы одержали победу на Евро в четырех из семи серий, а испанцы — в четырех из шести.

Какая страна имеет худший результат в серии пенальти на Евро?

Сборная Англии является худшей по этому показателю на чемпионате Европы. Англичане проиграли четыре из шести серий на турнире. Первый раз они победили Испанию в четвертьфинале на Евро-1996 со счетом 4:2, однако после этого англичан преследовала серия неудач.

В полуфинале Евро в 1996-м году действующий тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не реализовал пенальти в ворота Германии, которая стала чемпионом турнира.

Затем английские футболисты уступили Португалии в серии в четвертьфинале 2004 года и Италии в четвертьфинале 2012 года. Последний раз Англия уступила итальянцам по пегальти в финале Евро-2020 на «Уэмбли».

На Евро-2024 Англия впервые с 1996-го года выиграла серию пенальти в матче 1/4 финала против Швейцарии.

Какая серия пенальти была самой длинной в истории Евро?

В двух самых длинных сериях участвовала сборная Италии. В 1980 году она не реализовала одну попытку из 18-и ударов, уступив Чехословакии в матче за третье место со счетом 8:9.

В четвертьфинале Евро-2016 между Германией и Италией команды нанесли 18 ударов. На двоих соперники тогда не реализовали семь пенальти (39%).После пяти попыток три игрока от каждой команды промахнулись, среди них итальянцы Симоне Дзадза, Грациано Пелле и Леонардо Бонуччи, а у немцев — Томас Мюллер, Месут Озил и Бастиан Швайнштайгер.

Это был шестой раз в истории Евро, когда пришлось бить до первой ошибки. В итоге, Маттео Дармиан ошибся во время девятой попытки.

Какая серия пенальти была самой короткой в истории Евро?

Самая короткая серия пенальти была на Евро-2024 в 1/8 финала турнира между сборными Португалии и Словении. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти было нанесено всего шесть ударов, что является самым коротким результатом в истории Евро. Португальский вратарь Диогу Кошта отразил все три удара, тогда как его партнеры по команде уверенно реализовали свои шансы. Португальцы победили со счетом 3:0: свои удары реализовали Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва.

Голкипер Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым вратарем в истории, взявшим три удара в послематчевой серии пенальти на Евро.

В четвертьфинальном матче Евро-2008 между Хорватией и Турцией было нанесено семь ударов, причем хорваты не смогли забить три из четырех пенальти (1:3).

Кто из игроков участвовал в наибольшем количестве серий пенальти на Евро?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024 установил рекорд чемпионатов Европы по числу забитых пенальти в послематчевой серии.

В матче 1/4 финала Евро-2024 против Франции 39-летний форвард стал первым, кому удалось забить четыре послематчевых пенальти на чемпионатах Европы.

Из полевых игроков только швейцарец Фабиан Шер и итальянец Леонардо Бонуччи участвовали в трех сериях. Шер и Бонуччи реализовали в них по два удара.

Также португалец Рикарду является единственным вратарем, который забил пенальти в серии пенальти на Евро. Он реализовал удар в ворота Дэвида Джеймса в четвертьфинале Евро-2004 против Англии.

Стоит ли пробивать первый пенальти в серии пенальти на Евро?

С учетом результатов нынешнего турнира всего истории чемпионатов Европы было пробито 25 послематчевых серий. 13 команд, которые начинали первыми, одерживали победу (52%).

На каком этапе серии пенальти наиболее вероятны

Финальный турнир постепенно расширился от четырех команд до 24, начали появляться новые раунды. На данный момент серия пенальти наиболее вероятна в четвертьфинале. На этой стадии она потребовалась почти в 37,5% матчей.