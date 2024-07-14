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Евро-2024 ,  
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Эксперты оценили шансы Испании и Англии на победу на Евро-2024

Академия РФС оценила шансы Испании и Англии на победу на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Академия РФС специально для РБК оценила шансы Англии и Испании в финале Евро-2024 и отметила главные открытия турнира
Испанский футболист Ламин Ямаль
Испанский футболист Ламин Ямаль (Фото: Alex Livesey / Getty Image)

Сборные Испании и Англии 14 июля сыграют в Берлине в финале чемпионата Европы. Академия РФС специально для «РБК Спорт» объяснила, как будут играть англичане и какую роль отведет сборная Испании своим молодым звездам.

Англичане сыграют от обороны

В финале испанцы наверняка будут действовать так же, как и во всех предыдущих своих матчах — контролировать мяч, менять направление атак, использовать короткие и средние передачи — то есть, будут владеть мячом и доминировать. Примерно такой же футбол испанцы показывали в игре Германией.

Англичане точно не будут играть в открытый футбол. Они предпочтут оборонительный футбол, тем более что защищаться англичане умеют, и делают это хорошо. Они качественно действуют при стандартах, тем более что команда достаточно рослая. На стандартах у Англии точно будет преимущество, поскольку у испанцев из высокорослых игроков есть только пара центральных защитников и Альваро Мората, тогда как у англичан есть человек шесть, которые выделяются по своим антропометрическим данным.

Мы не думаем, что англичане покажут такой же футбол, как в полуфинале с Нидерландами. Голландцы тоже довольно атлетичные, и играть с ними в вертикальный футбол довольно тяжело. Поэтому англичане подстроились под соперника и больше владели мячом. А вот в финале, скорее всего, от такой тактики они откажутся и будут играть прежде всего за счет собственных сильных качеств.

Гарета Саутгейта все за такой футбол критикуют, но человек во второй раз подряд вывел команду в финал Евро. Англичане и в 2021 году могли выиграть, но тогда не повезло в серии пенальти. Сейчас же у команды есть тот самый опыт финальных матчей, команда за три года не сильно поменялась. Поэтому наш прогноз — победа Англии, хотя испанцы при этом будут играть в красивый футбол, создавать моменты.

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Фактор мотивации

Общего рецепта идеальной подготовки к финалу нет. И каждый тренер сам знает, как настраивать именно его команду к решающей игре. Какой-то-то дополнительной мотивации, полагаем, тут не нужно — любой футболист прекрасно понимает, что матчей на таком уровне в его карьере может больше уже никогда не быть.

В следующий раз ты можешь просто не дойти до финала, или вообще не попасть в сборную. Поэтому игроки сами всё прекрасно понимают — они долгие годы идут к таким матчам.

Испанцы не так давно выигрывали Евро дважды подряд, а вот англичане этот трофей не брали вообще никогда. Парадоксально, но родоначальники футбола, самая дорогая сборная на этом чемпионате — и при этом среди всех полуфиналистов именно эта команда оказалась самой нетитулованной.

Думаем, вся Англия с большим нетерпением ждет первый большой трофей за более чем полвека. Уже несколько поколений игроков и болельщиков не видели успехов Англии на уровне сборных. И, на наш взгляд, англичане заслужили что-то выиграть. С точки зрения развития футбола это будет справедливо.

На каждый чемпионат мира и Европы англичане приезжают одними из фаворитов, но возвращаются домой без трофея. А ведь совсем недавно то же самое происходило с Испанией, которая долгие годы не могла на больших турнирах пройти дальше четвертьфинала, а то и вовсе не выходила из группы. Но поколение Хави и Иньесты эту ситуацию исправило, и после победы на чемпионате мира-2010 и двух Евро подряд все уже говорят об Испании как о суперкоманде. Которой она, безусловно, является.

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У молодых другая роль

Самые главные открытия этого Евро, если говорить о персоналиях, играют в сборной Испании. Это, разумеется, Ламин Ямаль и Нико Уильямс, о которых уже очень многое сказано. Дани Ольмо проводит хороший турнир. А еще хотим выделить Робена Ле Нормана. Отличный центральный защитник. Понятно, что он — сильный футболист, но суперзвездой его вряд ли назовешь. Ему 27 лет, и в этом возрасте Серхио Рамос уже был живой легендой. А Ле Нормана раньше знали только те, кто плотно следит за испанским футболом. Но на этом чемпионате он смотрится очень хорошо.

Как проявят себя в финале молодые звезды, которые только зажигаются — здесь мы говорим об обеих сборных-финалистах — вопрос. Исполнительское мастерство у них, безусловно, есть. В каких-то моментах может не хватить опыта, хладнокровия. Но на молодых ребятах пока нет никакого груза ответственности. Все прекрасно понимают, что за ними будущее, но возложить на них такой груз, какой несут, к примеру, Гарри Кейн или Криштиану Роналду, сейчас невозможно. Они выполняют в своих командах чуть другую роль.

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Альваро Мората

Тренерский фактор

Оценивая тренерскую работу на этом Евро, нельзя не отметить Луиса де ла Фуэнте. Он много лет работал с юношескими и молодежными сборными, и почти все футболисты этой национальной команды прошли через него ранее. То есть команда хорошо знает тренера, а он прекрасно знаком с возможностями этих футболистов. Кроме того, испанцы, начиная с юношеского уровня, во всех сборных предпочитают единый стиль. И это приносит результат.

Де ла Фуэнте уже немолодой тренер, ему 63, но наибольшего успеха он добился только теперь — выиграл Лигу наций, чемпионаты Европы U-19 и U-21. Интересно, что на клубном уровне его тренерскую карьеру не назовешь блестящей. А вот в системе сборных он нашел себя и успешно работает в ней более 10 лет. Он прекрасно знает, как готовить именно сборную к большим турнирам.

Мы часто говорим о подготовке и развитии игроков, а здесь Федерация футбола Испании нам показывает пример подготовки и профессионального роста тренера. Это то, на что нужно обязательно обращать внимание.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Академия РФС
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