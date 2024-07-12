Болеют не только мужчины: как девушки поддерживали сборные на Евро. Фото
Немки традиционно едут поддерживать национальную команду на больших турнирах. На этот раз никуда выезжать не пришлось. Они наблюдали за Евро в своей стране. Обидно только для них, что немцы не смогли пройти дальше 1/4 финала.
Украинские болельщицы также были заметны на стадионах Германии. Их команда не сумела преодолеть групповой раунд.
А вот сборная Румынии сенсационно вышла из квартета, но в 1/8 была остановлена голландцами.
Криштиану Роналду — настоящий секс-символ. Но в Португалии есть и очень красивые девушки, которые приехали болеть за свою команду.
Бельгийская сборная — одна из главных неудачниц турнира. Однако были болельщицы, который верили в нее больше, чем некоторые игроки команды.
Куда же без «Фурии Роха» (красная ярость) — прозвище сборной Испании. На Евро-2024 ее яростно поддерживают сотни болельщиц.
Сборная Грузии получила на этом Евро-2024 сумасшедшую поддержку не только местной публики, но и своих болельщиц. Команда на турнире сенсационно победила Португалию с самим Роналду.