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Евро-2024 ,  
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Болеют не только мужчины: как девушки поддерживали сборные на Евро. Фото

Фотографии болельщиц на чемпионате Европы по футболу
Сюжет
Евро-2024
На Евро в Германии съехались тысячи болельщиков со всего континента. Среди фанатов было немало девушек, искренне поддерживавших свои сборные. Как болели на Евро представительницы прекрасного пола — в фотогалерее «РБК Спорт»
Болельщицы сборной Грузии
Болельщицы сборной Грузии (Фото: IMAGO / Global look press)

Немки традиционно едут поддерживать национальную команду на больших турнирах. На этот раз никуда выезжать не пришлось. Они наблюдали за Евро в своей стране. Обидно только для них, что немцы не смогли пройти дальше 1/4 финала.

Болельщицы сборной Германии
Болельщицы сборной Германии
(Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON )

Украинские болельщицы также были заметны на стадионах Германии. Их команда не сумела преодолеть групповой раунд.

Фото: Sven Hoppe / Global look press
Фото: Sven Hoppe / Global look press

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov
Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

А вот сборная Румынии сенсационно вышла из квартета, но в 1/8 была остановлена голландцами.

Фото: IMAGO/Franz Reindel / Global look press
Фото: IMAGO/Franz Reindel / Global look press

Криштиану Роналду — настоящий секс-символ. Но в Португалии есть и очень красивые девушки, которые приехали болеть за свою команду.

Фото: Fabio Ferrari / Global look press
Фото: Fabio Ferrari / Global look press

Фото: IMAGO/Jan Huebner
Фото: IMAGO/Jan Huebner

Бельгийская сборная — одна из главных неудачниц турнира. Однако были болельщицы, который верили в нее больше, чем некоторые игроки команды.

Фото: Panoramic / Global look pressj
Фото: Panoramic / Global look pressj

Куда же без «Фурии Роха» (красная ярость) — прозвище сборной Испании. На Евро-2024 ее яростно поддерживают сотни болельщиц.

Фото: Dennis Agyeman / Global look press
Фото: Dennis Agyeman / Global look press

Сборная Грузии получила на этом Евро-2024 сумасшедшую поддержку не только местной публики, но и своих болельщиц. Команда на турнире сенсационно победила Португалию с самим Роналду.

Фото: IMAGO / Global look press
Фото: IMAGO / Global look press

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