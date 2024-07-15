Как Испания победила Англию и стала чемпионом Европы. Фоторепортаж

Сборная Испании победила команду Англии в финальном матче Евро-2024. Как испанская сборная стала чемпионом Европы — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Фото: Reuters

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоялся на Олимпийском стадионе в Берлине.

Фото: Reuters

Бывший капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини перед стартом игры вынес Кубок Европы к кромке поля.

Фото: Lars Baron / Getty Images

Поддержать свои национальные команды на трибунах в Берлине прибыли Принц Уильям и король Испании Филипп VI.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл в финале крупных турниров сборных (чемпионат Европы, мира, Кубок Америки). Игрок, которому 13 июля исполнилось 17 лет, вышел в стартовом составе команды.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Испанский защитник Робен Ле Норман пытался пробить через себя после розыгрыша углового.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Первую желтую карточку в матче получил Гарри Кейн, который на 25-й минуте грубо сфолил на чужой половине поля.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Первый тайм финальной встречи завершился нулевой ничьей. Единственный удар в створ ворот за первый тайм нанес англичанин Фил Фоден.

Фото: Dan Mullan / Getty Images

На второй тайм из-за травмы не вышел Родри, его заменил Мартин Субименди.

Фото: Reuters

Уже на 47-й минуте испанцы вышли вперед. Нико Уильямс забил с передачи Ламина Ямаля.

22-летний Нико Уильямс стал вторым по молодости игроком, забившим в финале Евро. Моложе был только 20-летний на тот момент итальянец Пьетро Анастази в 1968 году.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Ямаль сделал уже четыре голевые передачи на Евро-2024 — это повторение рекорда за один ЧЕ. Также по четыре ассиста делали швейцарец Стивен Цубер (Евро-2020), валлиец Аарон Рэмзи (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и югослав Любинко Друлович (2000).

Англичане сравняли счет на 73-й минуте. Палмер, который на 70-й минуте заменил Кобби Майну, уже через три минуты одним касанием забил в дальний угол, не входя в штрафную площадь соперника.

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Испанцы забили победный гол на 86-й минуте. Кукурелья с левого фланга прострелил в центр к линии вратарской, где Микель Ойарсабаль с близкого расстояния отправил мяч мимо Пикфорда

Фото: Alex Grimm / Getty Images

На 90-й минуте Дани Ольмо совершил невероятный сейв головой.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Испания выиграла со счетом 2:1 и стала чемпионом Европы.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Англии продлила свою серию без трофеев как минимум до ЧМ-2026 — она составит 60 лет.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, который проиграл два финала Евро.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Нико Уильямс был признан лучшим игроком финального матча Евро-2024.

Фото: Lars Baron / Getty Images

Кейн проиграл шестой финал в своей карьере: у 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Сборная Англии проиграла во втором финале чемпионата Европы подряд. На Евро-2020 англичане уступили Италии в серии пенальти. У англичан были две бронзы (1968, 1996).

Фото: Reuters

Ямаль получил награду лучшему молодому игроку Евро-2024

Фото: Reuters

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком Евро-2024.

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020)