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Евро-2024 ,  
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Родри признали лучшим футболистом Евро-2024

Испанца Родри признали лучшим игроком Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Последний раз испанец получал эту награду в 2012 году, когда она досталась Андресу Иньесте
Фото: УЕФА
Фото: УЕФА

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком прошедшего Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Испания в финальном матче турнира обыграла Англию со счетом 2:1.

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Фото:Dan Mullan / Getty Images

Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одной. Игрок «Манчестер Сити» был среди авторов голов в 1/8 финала с Грузией (4:1).

В финале Родри из-за травмы был вынужден покинуть поле в перерыве.

На Евро-2020 лучшим игроком Евро был итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

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Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу Родри
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