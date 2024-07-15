Родри признали лучшим футболистом Евро-2024

Последний раз испанец получал эту награду в 2012 году, когда она досталась Андресу Иньесте

Фото: УЕФА

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком прошедшего Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Испания в финальном матче турнира обыграла Англию со счетом 2:1.

Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одной. Игрок «Манчестер Сити» был среди авторов голов в 1/8 финала с Грузией (4:1).

В финале Родри из-за травмы был вынужден покинуть поле в перерыве.

На Евро-2020 лучшим игроком Евро был итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.