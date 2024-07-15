Ямаль в 17 лет получил приз лучшему молодому игроку Евро-2024
Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому игроку прошедшего Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет.
Сборная Испании обыграла команду Англии в финальном матче Евро со счетом 2:1.
Ямаль поучаствовал во всех семи матчах Испании на Евро-2024, выходя в старте во всех, кроме игры третьего тура группового турнира с Албанией. Он стал самым молодым игроком турнира, когда вышел на поле в первом туре (16 лет, 338 дней), а затем установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро, забив Франции в полуфинале (16 лет, 362 дня).
Всего Ямаль забил один гол и сделал четыре голевые передачи (в том числе в финале).
По голевым передачам Ямаль повторил рекорд Евро. Также по четыре ассиста делали швейцарец Стефен Цубер (Евро-2020), валлиец Аарон Рэмзи (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и югослав Любинко Друлович (2000).
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