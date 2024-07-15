«Англии не хватило смелости». Эксперты объяснили победу Испании на Евро

Сборная Испании в рекордный раз стала победителем чемпионата Европы. «РБК Спорт» собрал комментарии экспертов и участников матча, которые оценили игру команд в решающей встрече турнира

Гарии Кейн (Фото: Spada / Global look press)

В ночь на понедельник сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Англии в финале чемпионата Европы. Испанцы побили рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15 (у Франции в 1984 году было 14 мячей).

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

«Испания была лучшей командой турнира. Мы недостаточно хорошо контролировали мяч в этом матче, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть», — сказал Саутгейт, слова которого приводит пресс-служба УЕФА

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании

«Нельзя быть счастливее, я смотрю на наших болельщиков, игроков... Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь ею еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше и дальше с каждым днем»

По его словам, преимущество сборной Испании заключается в том, чтобы всегда думать о возможности стать лучше. «Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши», — сказал главный тренер сборной Испании, слова которого приводит Marca.

Нико Уильямс, атакующий полузащитник сборной Испании

«Эйфория, очень рад за всех людей, которые этого заслуживают: наши родители, наши болельщики. Нам было тяжело, у них есть игроки, которые могут сделать разницу, но нам удалось противостоять их сильным сторонам, и мы провели очень хороший чемпионат», — сказал Уильямс.

Рой Кин, бывший капитан «Манчестер Юнайтед»

«Сегодня победила лучшая команда турнира, их результаты за последние 12 месяцев были фантастическими, у них прекрасное сочетание контратак, темпа, молодости и опыта», — сказал Кин в эфире ITV, подчеркнув, что Испания полностью заслужила победу.

Крис Саттон, бывший форвард «Селтика»

«Англии не хватило смелости сделать следующий шаг в этот вечер», — сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live (его слова приводит Fox Sports).

Гари Невилл, бывший защитник сборной Англии

«Это невероятно тяжело для игроков, для болельщиков Англии, для нас, потому что это похоже на бесконечную историю, в которой мы просто не можем переступить черту», — сказал Невилл The Telegraph, комментируя тот факт что Англия почти 60 лет не может победить на крупном турнире (единственный титул англичане завоевали на домашнем чемпионате мира 1966 года).

Майк Ричардс, бывший игрок сборной Англии

Он отметил превосходство Испании над соперниками на протяжении всего турнира и выделил состав сборной Англии. «Я сказал с самого начала, что считаю, что у нас (у Англии) лучший состав, но не думаю, что мы лучшая команда», — подчеркнул Ричардс, слова которого приводит The Telegraph