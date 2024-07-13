Стоимость состава сборной Грузии составила €161,05 млн, что почти на €20 млн меньше, чем у одного Килиана Мбаппе. «РБК Спорт» собрал команды с самыми дорогими и дешевыми составами на Евро-2024

Сборная Англии на Евро-2024 (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборные Англии, Франции и Португалии привезли на Евро-2024 команды, суммарная стоимость каждой из которых превышает €1 млрд. При этом на турнир также квалифицировались национальные сборные, чьи игроки в сумме стоят меньше целого ряда отдельных звездных футболистов.

«РБК Спорт» собрал список команд с самыми дорогими и дешевыми составами.

5 сборных с самыми дорогими составами на Евро

Германия (стоимость состава — €851 млн)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Германия открывает пятерку сборных-участниц Евро-2024 с самыми дорогими составами. Суммарная стоимость подопечных Юлиана Нагельсмана составляет €851 млн. Среди самых дорогих игроков: 21-летний Флориан Вирц (€130 млн), помогший в этом году «Байеру» впервые выиграть Бундеслигу, и его ровесник Джамал Мусиала (€120 млн), выступающий за мюнхенскую «Баварию».

Кроме того, в распоряжении хозяев турнира были и другие футболисты высочайшего уровня, среди которых Кай Хаверц, Лерой Сане, Йозуа Киммих, а также вернувшийся в сборную ветеран Тони Кроос.

Испания (стоимость состава — €965,50 млн)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Суммарная стоимость состава Испании могла бы перевалить за отметку в €1 млрд, если бы не отсутствие молодого полузащитника «Барселоны» Гави (€90 млн), порвавшего крестообразную связку в матче с грузинами в ноябре 2023 года. Впрочем, в команде есть и другие суперзвезды в лице его одноклубников: 16-летний Ламин Ямаль (€90 млн) и 21-летний Педри (€80 млн). Компанию им составили самый дорогой испанец Родри (€120 млн), выступающий за «Манчестер Сити», а также ряд других высококлассных футболистов с мировым именем. Главного тренера «Красной фурии» Луиса де ла Фуэнте, который прежде возглавлял испанскую молодежку, обвиняли в нехватке опыта, однако теперь он дошел со своей командой до финала Евро.

Португалия (стоимость состава — €1,05 млрд)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

В распоряжении Роберто Мартинеса была целая плеяда ведущих футболистов из сильнейших европейских клубов, в том числе Рафаэль Леао из «Милана» (€90 млн), Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» (€70 млн), а также игроки «Манчестер Сити» Рубен Диаш (€80 млн) и Бернарду Силва (€70 млн). Кроме того, за сборную Португалии играл 39-летний нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду, рыночная стоимость которого на данный момент оценивается в €15 млн.

Франция (стоимость состава — €1,23 млрд)

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Суммарная стоимость состава Франции, которая считалась одним из главных фаворитов Евро-2024, оценивается в €1,23 млрд. Среди самых дорогих игроков — нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе (€180 млн), который летом перешел в мадридский «Реал», а также двое его будущих одноклубников: Орельен Чуамени и Эдуардо Камавинга стоимостью €100 млн каждый. Несмотря на звездный состав, французы вылетели с турнира, проиграв в полуфинале Испании.

Англия (стоимость состава — €1,52 млрд)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Возглавляет список сборных с самыми дорогими составами на Евро-2024 национальная команда Англии, стоимость футболистов которой оценивается в невероятные €1,52 млрд. Эта сумма могла бы быть еще больше, однако Гарет Саутгейт не пригласил таких звезд как Джек Грилиш и Маркус Рашфорд из-за того, что они крайне неубедительно провели сезон на клубном уровне.

Тем не менее в составе сборной сразу пять игроков дороже €100 млн, в том числе полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем, который при стоимости €180 млн делит с Киллианом Мбаппе звание самого дорогого игрока турнира. Англичане, ни разу в своей истории не выигрывавшие чемпионат Европы, сыграют в финале турнира против испанцев.

5 сборных с самыми дешевыми составами на Евро

Грузия (стоимость состава — €161,05 млн)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Грузия открывает пятерку сборных с самыми недорогими составами на нынешнем чемпионате Европы. Команда Вилли Саньоля очень неубедительно выступила на отборочном этапе, завоевав всего восемь очков в восьми играх, однако смогла пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи, обыграв Люксембург и Грецию. В финальной части турнира грузины сенсационно вышли из группы, обыграв португальцев со счетом 2:0.

Несмотря на то, что суммарная стоимость состава едва превышает €160 млн, в нем есть несколько по-настоящему звездных игроков, в том числе Хвича Кварацхелия («Наполи», €80 млн), Жорж Микаутадзе (принадлежит «Аяксу», в аренде у «Меца», €15 млн) и Георгий Мамардашвили («Валенсия», €35 млн).

Словакия (стоимость состава — €156,40 млн)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Несмотря на мизерную по меркам турнира стоимость состава, Словакия смогла выйти из группы и попортить нервы сборной Англии, которая на последних секундах спаслась от вылета в первом раунде плей-офф и пробились в четвертьфинал благодаря голу Кейна в овертайме. Среди самых дорогих и известных футболистов словацкой команды были Милан Шкриньяр («ПСЖ», €30 млн) и Станислав Лоботка («Наполи», €28 млн).

Словения (стоимость состава — €141,30 млн)

Суммарная стоимость футболистов сборной Словении составляет скромные €141 млн, из которых более половины приходится всего на двух игроков — нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко (€50 млн) и вратаря «Атлетико Мадрид» Яна Облака (€28 млн). В 1/8 финала Евро словенцы чуть не выбили португальцев, которые пробились в следующий раунд лишь благодаря феноменальной игре своего голкипера в послематчевой серии пенальти.

Албания (стоимость состава — €111,60 млн)

Костяк сборной балканской страны был представлен Бератом Джимсити («Аталанта», €10 млн), Кристьяном Аслани («Интер», €18 млн) и Армандо Броя («Челси», €22 млн). В список албанских футболистов, которые отправились на Евро-2024, попали и игроки из РПЛ — левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Албания стала единственной из пяти сборных с самыми дешевыми составами на Евро, которая не смогла выйти в раунд плей-офф.

Румыния (стоимость состава — €92,13)

Румыния — единственная команда на Евро-2024, стоимость состава которой не превышает €100 млн. При этом коллектив Эдварда Йорданеску сенсационно занял в своей группе первое место, в том числе благодаря разгрому Украины со счетом 3:0. Самый звездный игрок — защитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Раду Дрэгушин (€25 млн), компанию которому составили Деннис Манн (€9 млн, «Парма»), Флоринел Коман и Дариус Олару (оба — €7 млн, «Стяуа»), а также капитан в лице ветерана сборной Николае Станчу (€4,5 млн), выступающего за саудовский «Дамак».