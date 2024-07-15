УЕФА назвал лучшего игрока финального матча Евро

Приз получил испанский форвард Нико Уильямс

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Форвард сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком финального матча Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Испания обыграла Англию в решающем матче турнира со счетом 2:1. Уильямс забил первый гол своей команды.

22-летний Уильямс — второй по молодости игрок, забивший в финале Евро. Моложе был только 20-летний на тот момент итальянец Пьетро Анастази в 1968 году.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз завоевал титул чемпиона Европы.