УЕФА назвал лучшего игрока финального матча Евро
Форвард сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком финального матча Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Испания обыграла Англию в решающем матче турнира со счетом 2:1. Уильямс забил первый гол своей команды.
22-летний Уильямс — второй по молодости игрок, забивший в финале Евро. Моложе был только 20-летний на тот момент итальянец Пьетро Анастази в 1968 году.
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