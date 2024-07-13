Больше €1 млрд. 11 самых дорогих игроков на Евро-2024

Стоимость команды из самых дорогих футболистов, которые приняли участие на Евро-2024, превышает €1 млрд. «РБК Спорт» собрал список самых дорогих игроков турнира на каждой позиции

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Финальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится 14 июля. Пятеро футболистов, дошедших до финала, вошли в список самых дорогих игроков турнира. Стоимость всех 11 игроков превышает €1 млрд.

«РБК Спорт» рассказывает о самых дорогих игроках на каждой из позиций, которые приняли участие в чемпионате Европы по футболу в Германии.

Вратарь: Диогу Кошта (Португалия, €40 млн)

Диогу Кошта (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Голкипер «Порту» и сборной Португалии с рыночной стоимостью €40 млн входит в список самых дорогих вратарей мира вместе с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой («ПСЖ») и швейцарцем Грегором Кобелем («Боруссия Дортмунд»). 24-летнего португальца, проведшего за свой клуб уже почти сотню матчей, называют одним из лучших вратарей Европы.

На турнире Кошта отметился тем, что отразил все три пенальти в послематчевой серии 11-метровых в игре против Словении. Контракт Кошты с «Порту» рассчитан до 2027 года, однако уже в скором времени он может отправиться в один из европейских грандов.

Центральный защитник: Вильям Салиба (Франция, €80 млн)

Вильям Салиба (Фото: Global Look Press)

Место в центре защиты символической сборной занял игрок английского «Арсенала» и вице-чемпион мира 2022 года в составе Франции Вильям Салиба. 23-летний футболист провел невероятный сезон в составе лондонского клуба, до последнего тура боровшегося за «золото».

Легенда «Арсенала» начала «нулевых» Тьерри Анри называет Салибу лучшим игроком АПЛ на своей позиции, который практически не оставляет шансов нападающим в ситуации «1 на 1».

Центральный защитник: Рубен Диаш (Португалия, €80 млн)

Рубен Диаш (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

В список самых надежных защитников АПЛ по итогам минувшего сезона входит и Рубен Диаш, который внес неоспоримый вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Статус одного из лучших игроков мира на своей позиции достался Диашу за бесстрашие при отборе мяча, диспетчерские способности и лидерские качества.

Правый защитник: Трент Александер-Арнольд (Англия, €70 млн)

Трент Александер-Арнольд (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

На правом фланге обороны расположился Трент Александр-Арнольд, которого называют одним из лучших защитников в истории АПЛ, изменившего представление об игре на своей позиции. Этот титул он заслужил не только за свои выдающиеся способности в разрушении атак и невероятный объем проделываемой работы, но и за роль плеймейкера.

В минувшем сезоне он создал 14 голевых моментов для своих партнеров по «Ливерпулю» — невероятный показатель для игрока из линии защиты.

Левый защитник: Йошко Гвардиол (Хорватия, €75 млн)

Йошко Гвардиол (Фото: Julian Finney / Getty Images)

В мае 2024 года главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал 22-летнего хорвата «лучшим вингером на планете», после того как он сделал дубль в игре с «Фулхэмом». По словам наставника «горожан», Йошко Гвардиол — универсальный футболист, способный сыграть на самых разных позициях. Кроме того, он похвалил хорвата за отличную игру обеими ногами и невероятный энтузиазм по отношению к своей профессии.

Опорный полузащитник: Деклан Райс (Англия, €120 млн)

Деклан Райс (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Полузащитник лондонского «Арсенала» провел выдающийся сезон на клубном уровне и теперь готов помочь своей сборной впервые выиграть Чемпионат Европы. Деклан Райс признался, что Англия способна «сделать что-то по-настоящему особенное» на нынешнем турнире. «Мы хотим творить историю, и повторяем это все время. У нас есть команда и главный тренер, который действительно в это верит», — заявил футболист.

Опорный полузащитник: Родри (Испания, €120 млн)

Родри (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Компанию Райсу в символической сборной Европы на позиции опорника составил Родри, который одинаково хорошо отыгрывает в защите, развивает атаки и задает темп игре. Издание FourFourTwo ставит 27-летнего испанца на первое место в списке лучших опорных полузащитников по всем мире. Родри принадлежит невероятный рекорд — он провел 74 матча без поражений подряд за «Манчестер Сити».

Атакующий полузащитник: Джуд Беллингем (Англия, €180 млн)

Джуд Беллингем (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Оценочная стоимость атакующего полузащитника «Реала» и сборной Англии на Transfermarkt составляет €180 млн, однако Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает игрока в невероятные €280,4 млн. Обладатель премии «Прорыв года» провел выдающийся дебютный сезон за мадридский «Реал», сделав огромный вклад в победу в испанском первенстве и Лиге Чемпионов.

Левый нападающий: Рафаэль Леао (Португалия, €90 млн)

Рафаэль Леао (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» с 2019 года выступает за «Милан», за который он успел забить более полусотни голов в официальных матчах. Португальского нападающего хотели бы видеть в своем составе ведущие клубы Европы, в том числе «Челси» и «ПСЖ», который подыскивает замену уходящему в «Реал» Киллиану Мбаппе.

Кроме того, сумму в €100 млн готов предложить за футболиста саудовский Аль-Хиляль, однако в «Милане» заявляют, что пока не готовы расставаться с одной из своих главных звезд.

Правый нападающий: Фил Фоден (Англия, €150 млн)

Фил Фоден (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

23-летний нападающий «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне забил за свой клуб 17 мячей и сделал восемь результативных передач, стал «игроком года» по версии самой АПЛ.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола говорит, что Фоден, который всегда был талантливым футболистом, значительно прибавил в последнее время и стал лучше понимать игру, в том числе, когда речь заходит об обороне.

Центрфорвард: Киллиан Мбаппе (Франция, €150 млн)

Килиан Мбаппе (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Французский нападающий делит звание самого дорого игрока Евро-2024 вместе с Джудом Беллингемом — Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в €180 млн. Недавно француз признался, что еще с детства мечтает о «Золотом мяче» и продолжает усердно трудиться ради достижения своей цели. Будущий игрок «Реала» является чемпионом мира 2018 года и семикратным чемпионом Франции в составе «Монако» и «ПСЖ». Совсем скоро в послужном списке одного из самых талантливых футболистов в истории может появиться новый трофей.